En behandlingsdom blev udgangen på en retssag, hvor en 41-årig mand blev kendt skyldig i et biltyveri, som endte med, at han kørte galt.

Midtfyn: Deltagelse i en fest i Kværndrup har fået et retsligt efterspil for en nu 41-årig mand.

Forleden blev han i Retten i Svendborg dømt for biltyveri begået i forbindelse med festen for godt et år siden. Her stjal manden nøglerne til bilen og kørte fra Nyborgvej og til Blaakærvej i Ryslinge. Turen endte med, at manden kørte galt.

I retten nægtede den 41-årige sig skyldig, men anklageren havde ikke de store problemer ved at fremlægge beviser på, at manden var skyldig.

To gange var han nemlig i telefonkontakt med bilens ejer, der også deltog i festen. Begge gange erkendte han at have stjålet bilen - første gang var under selve kørslen og anden gang, da han var kørt galt. Desuden var den 41-åriges dna på bilens gearstang, og politiet fandt ham sovende i et solcenter i nærheden af, hvor bilen også blev fundet. På sig havde han nøglerne til bilen.

En mentalundersøgelse af manden viser, at det bedste for ham var en psykiatrisk behandlingsdom, og den anbefaling fulgte retten.

I forbindelse med uheldet skete der skade på bilen for 78.000 kroner. Det beløb skal den nu dømte betale, mens skader på en hæk i samme forbindelse blev udskudt til et civilt søgsmål.