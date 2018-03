Debat: Flytning af busterminal har flere ulemper end fordele

Lokaldebat

Lokaldebat: Claus Jørgen Bentsen undrer sig i læserbrev i tirsdagsavisen, over min protest mod den planlagte flytning, af Faaborgs busterminal.

Som C.J.B. rigtigt skriver, har jeg ligesom 50-60 andre borgere, deltaget i kommunens informationsmøder om flytning af busterminalen, hvor kun ganske få ikke var undrende og negative over for flytningen.

På mine daglige spadsereture gennem Faaborg får jeg megen ros og skulderklap for mine læserbreve.

C.J.B., kom med og gå en tur en dag, så kan vi lave en meningsmåling på hvem flest er enig med.

Det vil imidlertid kræve en bedre spindoktor at overbevise Faaborgs borgere, om at der er fordele og ikke ulemper ved at flytte busterminalen.

C.J.B. nævner blandt at der vi blive lavet stoppesteder ved Banegården, Helios og Havnegade. Hurtigt beregnet vil det koste ca. 20 parkeringspladser, som midtbyen ikke har for mange af i forvejen. Det er dog befriende at C.J.B. indrømmer at der ikke er nogen aktuelle planer for anvendelse af pladsen bag Banegården, så selvom jeg i matematik lærte at faktorernes orden er ligegyldig, mener jeg ikke det gælder her.