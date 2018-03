Debat: Kan vi få Lyø-dragterne at se?

Lokaldebat

Lokaldebat: Kære Peter Thor Andersen. Jeg læste i avisen, at der ligger over 100 Lyø-dragter i depoterne over Bryggergården. Dem vil vi gerne se.

Kan vi få en udstilling til sommer i Den Gamle Gård?

De vil se flotte ud sammen med brudesengen og de gamle broderier fra Lyø.

Svar: Museumchef Peter Thor Andersen, Øhavsmuseet, svarer:

Vores dragtsamling fra Lyø, som er af national betydning, har vi også selv et ønske om at lave en særudstilling med - i forlængelse af forskning i dragternes brug og karakter - så jeg er helt enig med skribenten. Af samme grund bliver det ikke til sommer. Dragterne fortjener en stor udstilling, som vi som museum forbereder i god tid - både for at kunne forske om dragterne og Lyø først og for at kunne rejse midler til udstillingen.