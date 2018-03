Jens og Sine Röhling går hver morgen en tur for at holde sig friske og rørige. Ægteparret er med til at danne grundlag for statistikken, der viser, at ærøboerne har 16,6 procent mindre kontakt til deres læge.

Ærøskøbing: Hver morgen, efter at have indtaget en kop kaffe til lyden af radioen, går ægteparret Jens og Sine Röhling en tur. Det er deres naturmedicin og har været det i årtier. Parret, der er 88 og 83 år gamle, er med til at danne grundlag for statistikken, der viser, at ærøboerne går 16,6 procent mindre til læge end regionsgennemsnittet.

Parret mener ikke, at de har benyttet lægen mere eller mindre end andre. Jens Röhling går ved hjælp af to indopererede plastikknæ, og for fire år siden blev han hentet på øen i helikopter, da en blodprop ramte. Det anser hans kone, Sine Röhling, dog ikke for at være nok til at blive fritaget for den daglige motion.

Sådan kom vi frem til tallene Tallene, der er brugt i artiklen, er udregnet ved at tage det samlede antal lægekontakter for en kommune og dividere det med befolkningstallet over 18.En lægekontakt dækker over et besøg fysisk hos lægen, email-konsultationer og telefon-konsultationer.



Tallene, der er benyttet til regnestykket, kommer fra Danmarks Statistik.

- Jo mindre han bruger knæene, jo værre bliver det, siger Sine Röhling bestemt og pointerer, at hvis man først stopper med at røre sig, så går kroppen i stå.