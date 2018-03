- Det snorede i mine arme og mit bryst. Min ryg var også rigtig glad for at få fjernet det store tryk, fortæller Søren Jensen, der fik monteret et såkaldt fighterbælte rundt om maven, hvor stangen kan sættes ned i et hul.

Det kan Søren Jensen fra Egense Mark tæt på Otterup skrive under på. I sidste weekend var den lokale mand på havfisketur i Oban i det vestlige Skotland, og her lykkedes det Søren Jensen at få en kæmpemæssig skade på krogen, som er Nordeuropas største rokkeart.

Otterup: Det kræver et ekstremt godt helbred at trække en 91 kilo tung fisk op fra 140 meter vand.

Søren Jensen er medlem af gruppen "Havefiskeklubben Måleren", som cirka en gang om året rejser til udlandet for at fange store dybhavsfisk. De har blandt andet tidligere været i Nordnorge for at fange helleflyndere, der kan veje op mod 250 kilo.

Denne gang gik turen altså til Oban i det vestlige Skotland, hvor gruppens medlemmer over flere dage fiskede i en bugt, hvor skaden er kendt for at opholde sig.

Der blev fanget 25 skader på turen med en snitvægt på 47 kilo, og Søren Jensen fangede sin største fisk nogensinde.

- 91 kilo. Jeg havde ikke turde håbe på sådan en stor krabat, og jeg var faktisk så rundt på gulvet efter fangsten, at jeg glemte at tage billeder, men det gjorde min rejsekammerater heldigvis for mig, siger han og griner i telefonen.