Fodbold: I andendivisions oprykningsspil kigger Middelfart stadig opad i tabellen. Og derfor skal der gerne tre point på kontoen mod Skovshoved i tredje runde torsdag. Efter at have slået topholdet Hvidovre i første runde mødte holdet nemlig et bump på vejen i anden runde, hvor Jammerbugt FC stjal et point mod fynboerne med et sent mål til 2-2.

Det uafgjorte resultat betyder, at Middelfart er tilbage på ottendepladsen i gruppen med otte point op til Marienlyst på andenpladsen.

For Marienlyst endte kampen i anden runde mod Frem også med et sent mål til modstanderen, men her havde fynboerne bygget sig en føring, der kunne tåle det. Dermed var der sejrsøl i omklædningrummet i Marienlystcentret efter kampen, hvor holdet kunne fejre seks point i de første to kampe.

Skærtorsdag møder cheftræner Carsten Hemmingsens tropper så Jammerbugt FC, og cheftræneren tror på flere point.

- Vi har en forventning om tre point i alle kampe. Vi må se, om vi skal satse og gå efter det hele, eller om vi er tilfredse på dagen, men vi tror på, at vi kan slå alle.

Carsten Hemmingsen har længe haft et øje på Middelfart, som han forventer sig meget af i foråret, og han ville ikke have noget mod at lægge afstand til de fynske rivaler.

- Middelfart er i kæmpe fremgang, så dem holder vi selvfølgelig øje med. Men vi kan jo kun måle os på de fælles kampe, vi spiller, så det er jo først med en sejr over Jammerbugt, at de to point er hentet, siger han.

Marienlyst-truppen er stort set skadesfri til opgøret i tredje runde. Kun midtbanespiller Jonas Hansen er på vippen, efter han kom til skade med anklen i kampen mod BK Frem.