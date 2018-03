Øster Hæsinge: Det har på flere måder været en barsk tid for Øster Hæsinge.

Rotterne invadererede i vinter forsamlingshuset, som var ude af drift i lang tid. Og i efteråret ødelagde ukendte gerningsmænd byens bordbænkesæt ved Østre Branddam.

Måske ikke nogen stor katastrofe i verdenshistorien, men ikke desto mindre gik Øster Hæsinge Kultur & Event i aktion, og i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune er det nu lykkedes af få et nyt op at stå. Og sådan noget skal naturligvis fejres.

- Så vi laver en lille folkefest ud af det. Også for at fejre at forsamlingshuset efter vinterens "rottesag" igen er oppe at køre på mindst 110 procent, hvis ikke mere. Det vrimler med nye tiltag. Blandt andet er der nu hver søndag en åben café, hvor man klokken 11.30 kan få serveret et godt måltid mad til billige penge. Og endelig for at fejre, at foråret forhåbentlig også kommer i år, og at Øster Hæsinge bare er en dejlig by at bo i, skriver Leif H. Sørensen på vegne af Øster Hæsinge Kultur & Event.

Borgmester Hans Stavnsager har været hér, dér og alle vegne og har indviet mangt og meget, siden han blev borgmester ved årsskiftet. Og næste stop bliver indvielsen af Øster Hæsinges nye bordbænkesæt. Han kommer og klipper snoren ved folkefesten, der begynder anden påskedag klokken 14 ved Østre Branddam, der ligger tæt på Øster Hæsingevej 71.

Ved folkefesten bliver der fiskedam i branddammen for både børn og voksne med fine præmier fra blandt andre Sinai Landmejeri og Dagli'brugsen i Korinth.

Der bliver serveret hjemmebrygget hyldeblomstvin fra Chateau Ladefogedgyden, og der bliver kagebord med kaffe, te, og saft.

I dagens anledning er der lavet en nyt lejlighedsvers til byens berømte Øster Hæsinge-sang, som vil blive afsunget som fællessang under åben himmel.

Det er gratis at deltage i folkefesten.