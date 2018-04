Generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl kommer til Ærø den 16. april for at holde foredrag om flygtningekrise, borgerkrigen i Syrien og integration. Han kommer også med ros til den lokale afdeling af Røde Kors.

- Røde Kors består af 206 lokalafdelinger, og det er de lokalafdelinger, både i Danmark og ude i verden, der er nerven i Røde Kors og det, der gør, at vi altid kan være til stede. Det er ikke, fordi vi har et hovedkontor i København, at vi kan være til stede på Ærø eller i Damaskus for den sags skyld. Det er, fordi vi har vores frivillige, som er forankret i lokalafdelingerne, og dem vil jeg gerne vise respekt.

Anders Ladekarl er blevet inviteret af den lokale ærøske afdeling af Røde Kors, og så kommer han selvfølgelig, for det er vigtigt at anerkende de lokale afdelinger, siger han.

Anders Ladekarl roser i øvrigt den lokale afdeling på Ærø, som arbejder med integration, besøgstjenester, genbrug, vågetjeneste og meget mere.

- Det er en meget aktiv afdeling, som altid har haft integrationsaktiviteter, butikker og alt muligt andet. Så det er en mønsterafdeling i Røde Kors, som prøver at løfte de lokale sociale udfordringer, som vi er der for. De fleste tror, at Røde Kors kun arbejder ude i den store verden, men i virkeligheden er vores vigtigste indsats for 31000 udsatte i Danmark, og de bliver jo hjulpet i lokalområderne, og derfor er en afdeling som Ærø helt afgørende for, at vi kan løfte den opgave, siger han.

Christian Bruun er formand for den lokale afdeling på Ærø, og han er glad for Anders Ladekarls besøg.

- Det betyder da meget. Blandt andet er det en stor støtte til de frivillige, at han kommer. Og så holder vi også arrangementet for at se, om vi kan tiltrække nogle flere frivillige. Det hele er jo baseret på de frivillige, så derfor vil vi gerne have nogle flere, siger han.

Arrangementet med Anders Ladekarl finder sted på Marstal Navigationsskole mandag den 16. april kl. 19 og er gratis.