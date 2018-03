Den Maritime Havarikommission har afsluttet sine undersøgelser på de to skibe, der kolliderede i Storebælt tirsdag morgen. Nu skal de videre analyser koordineres med landene, som skibene kommer fra.

Men han må bare ikke sige noget om årsagen endnu, også selvom undersøgelsesschefen har rigeligt med data. Hele tirsdag har hans folk været om bord på skibene, lavet interview med skibsbesætningerne, dokumenteret skader, lavet droneflyvninger med mere. Men oplysningerne, de har indsamlet, skal først analyseres og krydsverificeres, som det hedder. Og hvem der skal stå for det, er ikke så ligetil.

- Vi har en god ide om, hvad der er foregået, og vi har også gode indikationer på, hvad det var, der fik det til at ske, siger undersøgelseschef Øssur Hilduberg.

I Den Maritime Havarikommission føler man sig sikre på årsagen til, at to større skibe tirsdag morgen bragede ind i hinanden i Storebælt .

- Vi har stået for indsamlingen, men nu skal vi have lavet en aftale med de lande, som skibene er fra, om hvem der foretager den endelige analyse. Normalt vil det være hos dem, ansvaret ligger. Men vi ved også, at ikke alle lande har ressourcerne til det, så derfor kan det være, den ender hos os alligevel, siger Øssur Hilduberg.

Hvornår offentligheden kan få svar på, hvorfor skibene sejlede sammen, er derfor svært at spå om. Men der kan gå måneder, slår Øssur Hilduberg fast.

- Det bliver formentlig tidligst efter sommerferien, at der kommer en eventuel rapport, som kan offentliggøres, siger han.

Skibene, et containerskib og et handelsskib, er fra henholdsvis Hong Kong og Liberia og sejlede mod Skt. Petersborg og Göteborg, da de stødte ind i hinanden nord for Romsø i Storebælt.