Politikere i Region Syddanmark vil have set sikkerheden efter i sømmene på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart. Det sker efter, at tre patienter flygtede fra stedet tirsdag aften.

- Det skal altså ikke være sådan, at hvis nogen føler en frihedstrang, så forsvinder de bare fra afdelingen. Det siger Thies Mathiasen (DF), som er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark efter, at tre fanger tirsdag aften flygtede fra Retspsykiatrisk Afsnit i Middelfart. To af disse, som af politiet betegnes som farlige, er anholdt igen. En tredje er stadig på fri fod. Nu ønsker formanden at have undersøgt sikkerheden på afdelingen nærmere, og sagen skal derfor tages op i udvalget. - Jeg selv og flere andre medlemmer er enige om, at det skal vi have set på. Vi skal sikre, sådan noget ikke sker, for meningen er jo, at det er flugtsikkert. Det, mener jeg i hvert fald, er jo pointen med en retspsykiatrisk afdeling.

Sikkerhed før taget op

At fanger flygter fra afdelingen i Middelfart er ikke et særsyn. Tidligere på året flygtede fire fanger ved at hoppe over hegnet på en gårdtur, og i december sidste år formåede yderligere tre at slippe væk. - Og det er jo, fordi der er sket en tre stykker på det seneste, at vi siger, nu må vi spænde ballerne og tjekke op, hvad pokker er det, der foregår her. - Efter flugten i december blev sikkerheden på afdelingen i Middelfart også taget op i jeres udvalg, så hvad mundede det ud i? - Jamen, det er jo så mundet ud i, at vi vil tjekke yderligere op. Hvis der er nogle procedurer, der skal ændres eller andet, så skal vi have vedtaget, at det er det, vi gør. - Når nu I allerede har taget sikkerheden op, hvad er der så anderledes ved, at I tager det op igen? - Nu må vi have noget action på tingene og bliver nødt til at se på, hvorfor de her tilfælde sker, og hvordan er det, de sker. Det vil vi gerne have helt afklaret og gennemanalyseret for at finde ud af, om der er nogle yderligere tiltag, vi kan tage, for at forhindre dem igen. At sagen tages op i udvalget betyder, at politikerne blandt andet vil konsultere ledelsen på afdelingen. Og herfra vil politikerne uanset hvad få en skriftlig redegørelse om flugten, forklarer formanden.

SF'er støtter op