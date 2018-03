Kampkunst

USA: Det ser drabeligt ud, men det er kun slag i luften, som en gæst tildeler præsident Donald Trump på Museum of Illusions i Hollywood. Pop-op-museet indeholder en række 3d-malerier, der giver optiske illusioner for beskueren. Meningen er, at man skal få taget et billede af sig selv i clinch med berømte amerikanere. For eksempel også Marilyn Monroe, hvor den optiske kan give én en meget lille rolle på en meget berømt filmplakat. (hafa) Foto: Mark Ralston/AFP/Ritzau Scanpix