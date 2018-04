Antallet af hotelværelser i København vil vokse markant de næste tre år, skriver nyhedsbrevet Standby med hotelanalytiker Ole Egholm som kilde. Mere præcist vil kapaciteten øges fra i dag cirka 20.600 til omkring 28.000.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at et af verdens stærkeste hotelbrands, Hilton, vender tilbage, efter at kæden måtte forlade hotelbygningen over for Terminal 3 i Københavns Lufthavn, fordi lufthavnen, der ejer bygningen, ønskede at få Choice ind i stedet. Hilton vil ifølge nyhedsbrevet åbne et femstjernet hotel med 400 værelser i hovedstadens centrum.

Knap 40 hoteller vil hver udvide med mindst 100 værelser, og dertil kommer helt nye hoteller. Det største nye hotel på vej er Cabinn Ikea med 1200 værelser. (thor)