Hoteller tæt på stranden er sjældent billige at overnatte på, men i Tel Aviv i Israel gør Brown Hotels et forsøg med et nyt ungdomshotel to minutters gang fra Middelhavet og tæt på barer, restauranter og detailhandel.

Det nye hotel, Dave - West, har 35 værelser fordelt på fire etager. Her hyldes 1970'ernes æstestik. Alle værelser er forskellige og udstyret med loppemarkedsfund, og farverne er brugt "frygtløst", som det udtrykkes i en pressemeddelelse fra Den Israelske Stats Turistbureau. Det kan man forvisse sig om blot ved at træde ind i lobbyen.

På taget af hotellet står et jacuzzibadekar klar til gæsterne, ligesom de kan få spabehandlinger, som normalt ellers forbindes med femstjernede hoteller. På luksushotellerne finder man til gengæld ikke en tatovørforretning, men sådan én har Dave - West. Den er bemandet med indfødte kunstnere fra Tel Aviv og lukker og åbner med uregelmæssige mellemrum.

Morgenmadsrestaurant er der til gengæld ikke. Gæsterne opfordres til at indtage den på en af de nærliggende caféer.

Brown Hotels vil åbne flere hoteller i samme stil målrettet unge turister. (thor)