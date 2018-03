På det brugerstyrede website for turister, Tripadvisor, finder man midt mellem parker, museer og teatre et usædvanligt forslag til en turistudflugt: kriminalretten i New York.

Det sociale medie Tripadvisor indeholder anmeldelser fra brugerne af restauranter, hoteller og seværdigheder. Blandt seværdigheder i New York finder man kriminalretten, som har fået 56 anmeldelser, langt de fleste positive.

Mange af anmelderne er europæere, som fremhæver det interessante indblik i retssystemet. "Vi overværede en mordsag, og det var meget interessant", lyder en af vurderingerne.

For at besøge retten skal man igennem et sikkerhedstjek og aflevere sit kamera. Sikkerhedsvagterne er tydeligvis vant til turister som tilskuere.

- Det er en stille dag, så du får nok ikke meget action at se, advarer vagten, da jeg møder op en søndag eftermiddag.

I New York City Criminal Court bliver anholdte for alle typer forbrydelser fremstillet, så dommeren kan tage stilling til, om de skal løslades uden yderligere krav, om de skal stille kaution for at forblive på fri fod, eller om de skal varetægtsfængsles.

Lokalet med de mørke træpaneler og telefonbokslignende rum, som arrestanter og advokater mødes i, er velkendt for ivrige krimi-seere. Men i modsætning til skærmversionerne finder de virkelige begivenheder i kriminalretten naturligvis ikke sted for tilskuernes skyld, og det bærer oplevelsen præg af. Der bliver ikke bundet knude på historierne om de mange begivenheder og skæbner, man får et indblik i, og det er svært at høre præcist, hvad der foregår.

For eksempel bliver det ikke oplyst, hvem der angiveligt er blevet groft overfaldet af en kvinde, der vakler lidt på vej mod skranken i sine løse sko, som snørebåndene er taget ud af.

Småsnak mellem et par betjente på tilskuerrækkerne gør det umuligt at høre, hvad udfaldet bliver i en sag om en mand, der i forvejen har 120 domme for narkotikabesiddelse, og som bedyrer, at han prøver at forbedre sig.

Dommeren mumler for meget til, at det står klar for tilhørerne, om en velklædt muskuløs mand, der har sneget sig ind i gæsteelevatoren på et hotel og har lusket rundt på værelsesgangene uden gyldigt ærinde, uden videre får lov at gå, eller om han skal betale kaution, som anklageren forlanger. Manden bor i Minnesota, og anklageren vil sikre sig, at han møder op, når sagen skal for retten.

Til gengæld står det klart, at en kalotbærende smykkehandler, som er sigtet for juveltyveri til en værdi af 400.000 dollar, skal aflevere 75.000 dollar, før han får lov at gå.

Kontrasterne er voldsomme mellem de små og store sager, mellem de mest forknytte og de mest indignerede arrestanter. Erkendelsen af, hvor mange skæbner, der er samlet i rummet, er slående. Tankevækkende er det også, hvor maskinel og hurtig processen er. Hver fremstilling varer cirka 10 minutter, og den forudgående samtale mellem advokater og klienter er lige så kort.

Synet af en forgrædt ung kvinde iført håndjern og pyjamas får min samvittighed til at vinde over nysgerrigheden. Dette er virkelige mennesker med alvorlige problemer, og det føles forkert at bruge dem som ferieunderholdning. Efter en lille time og seks fremstillinger forlader jeg bygningen.

Besøget i retten gav som lovet på Tripadvisor et lille indtryk af retssystemets drift. Til gengæld bliver man skuffet, hvis man stoler for meget på anmeldelsernes beskrivelse af bygningens arkitektur. Flere roser de imponerende søjler og den store trappe, men kriminalretten på Center Street 100 har ingen af delene. Den bygning, tripadvisor-anmelderne beskriver, og som der er postet adskillige billeder af, er højesteretsbygningen på Center Street 60.