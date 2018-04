1 / 6

Mulberry Street på Manhattan var allerede fra begyndelsen af 1900-tallet centrum for den italienske mafia i New York. Ironisk nok var det også her, politistationen lå. Gaden har været centrum for adskillige mafiahistoriske begivenheder gennem årtier, men i dag er mafiaen ikke synlig længere. Foto: Wikimedia commons.