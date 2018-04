Vi er nødt til at bruge penge på at opløse parallelsamfund

Replik: Her i avisen den 27. marts er formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, ude med en kritik af regeringens parallelsamfundsstrategi. En strategi, der har til hensigt at sikre, at vi ingen ghettoer har i 2030. Socialdemokratiet er kritisk over for regeringens forslag om at målrette 12 mia. kr. fra Landsbyggefondens midler til nedrivning og omdannelse af de udsatte boligområder frem mod 2026.

Et af redskaberne i regeringens strategi er at forandre ghettoområderne fysisk. For når et boligområde lukker om sig selv, betyder det, at det ikke fungerer som en integreret del af samfundet. Det skaber utryghed. Og det indbyder ikke til ophold og aktivitet, når boligområderne lukker om sig selv.

Vi skal derfor ændre områderne fysisk. Vi skal bringe dem tilbage til det danske samfund. Vi ønsker at give kommunerne nye værktøjer til at gennemføre ambitiøse planer, og samtidig lægger vi op til, at en kommende boligaftale målretter 12 mia. kr. - ud af den samlede ramme på 21 mia. kr. - til nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder i 2019-2026.

Det betyder, at 57 pct. af de disponerede midler fra Landsbyggefonden frem mod 2026 vil gå til de udsatte boligområder. Til sammenligning har vi siden 2011 brugt omkring 48 pct. af midlerne fra Landsbyggefonden til de udsatte områder.

Vores strategi lægger derfor op til at videreføre prioriteringen af de udsatte boligområder. Men vi lægger samtidig op til at disponere en lidt større andel af Landsbyggefondens midler i de udsatte områder. Det står vi fuldt på mål for, fordi vi mener, at problemerne omkring parallelsamfund skal løses. Og hvis vi skal løse de problemer, er vi nødt til at målrette indsatsen de steder, hvor problemerne er størst. Det er det, vi gør med de initiativer, vi har fremlagt i parallelsamfundsstrategien.

Vi skal investere i de udsatte boligområder, så vi får vendt den negative udvikling. Når vi gør områderne mere attraktive, gør vi det ikke kun for de mennesker, der bor i områderne - men også for de mennesker, der bor tæt ved områderne. Og vi gør noget for hele Danmark. For vi bidrager til at skabe et Danmark i balance.

Vi tager ansvar. Hvis Socialdemokratiet vil være med til at tage ansvar og gøre noget ved problemerne, ville det være klædeligt at give svar på, hvordan Socialdemokratiet så vil finansiere indsatsen med at omdanne de udsatte boligområder. For det er en bunden opgave.