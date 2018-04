Umbraco gik fra 14 millioner kroner i omsætning til 28 millioner kroner sidste år. Virksomheden leverer rygraden til en halv million hjemmesider og websites verden over - blandt andet også en række kendte lokale virksomheder som Mobile Industrial Robots, Pasfall og Odense Zoo. Målet er at nå en million kunder og løfte omsætningen endnu højere op i skyen.

De har Odense Zoo og robotvirksomheden Mobile Industrial Robots på den voksende liste over lokale virksomheder, der har bygget deres websites og hjemmesider på ryggen af det cms-system, som fynske Umbraco har udviklet. Det er dog i udlandet, at it-virksomheden fra Odense finder den vækst, som gør, at selskabet sidste år kunne fordoble sin omsætning fra 14,5 millioner kroner til 28 millioner og runde en halv million sites på verdensplan, som er bygget op omkring Umbraco-koden. Samtidigt er virksomheden, der bor i den tidligere kraftvarmecentral i Thrigefirkanten, vokset til flere end 40 ansatte. Umbraco A/SOdense.



Ejer Niels Hartvig



Bestyrelse: Torben Frigaard Rasmussen (Form.), Niels Hartvig, Poul Anders Lerche Jensen , Kim Sneum Madsen



2017 (16)



Nettofortjeneste: 28,1 millioner kroner (14,5)



Bruttoresultat: 14,6 (6,3)



Resultat: 461.331 kroner (229.347)



Egenkapital: 8,5 mio. kroner (7 mio.) Virksomhedens seneste regnskab afslører, at Umbracos succes bygger på de udenlandske kunder, hvor man især ser gevinster af en cloud-baseret abonnementsløsning i Umbraco Cloud og et øget fokus og en mere professionel tilgang til salg, service og support, som er blevet sat i værk de seneste år. - Vi har gennem de seneste to år opbygget en professionel organisation med salg, service, support, marketing mv. Det betyder også, at vi med en klar struktur og stærke og engagerede kompetencer nu i langt højere grad end tidligere kan koble vores produkter og teknologi endnu tættere til markedet. Og det vil slå endnu mere igennem de kommende år og være med til at drive den sunde udvikling og vækst, forventer stifter af virksomheden Niels Hartvig. Platform for private og offentligeIt-virksomhed i Odense, der udvikler cms-baserede systemer til at bygge hjemmesider og websites på. Løsningen er en såkaldt open source-løsning, som er gratis at hente, men it-virksomheden fra Odense har bygget en solid virksomhed på såkaldt certificerede partnere, bl.a. webbureauer som bruger softwaren til at bygge hjemmesider for deres kunder.



Det gør, at en halv million sites i dag er bygget på den fynske kode og flere kommer til. Lokalt er der også mange navne på listen over både partnere og firmaer. Bureauerne er bl.a. certificerede guldpartnere som Struct, Lait, Oxygen og Ecreo, der alle er fra Odense. Blandt de firmaer, der bruger Umbraco-platformen i rygraden af deres websites er robotvirksomheden MIR, Odense Zoo, it-virksomheden Chili Security og Restaurant Pasfall.



Samtidigt kommer flere og flere offentlige myndigheder med på listen, selv om der tidligere har været en skepsis over for open source fra netop den kant. En skepsis, som ifølge Umbraco er vendt 180



grader, senest "ratificeret" med Det Europæiske Råds valg af Umbraco, og Umbraco forventer 20 procents vækst blandt offentlige, europæiske kunder over de kommende år. Kernen i forretningsmodellen er baseret på certificerede partnere i form af digitale webbureauer og gratis software i skyen, som brugerne også har været med til at udvikle på sammen med Umbracos ansatte i Odense. Med Umbraco Cloud har firmaet fået et solidt økonomisk ben at stå på, hvor professionelle kunder og certificerede webbureauer kan købe sig til en abonnementsordning, hvor de kan hente rådgivning, support og marketingmuligheder via skyen - en løsning, der er tilgængelig via internettet. Selv om kernen i forretningen er den gratis open source-løsning, så er Umbraco Cloud allerede så populært, at den del af forretningen vokser med 200 procent om året.

Tilpasse digital adfærd

Ifølge Umbracostifter Niels Hartvig så har firmaet i Odense den fordel i forhold til større og tungere alternativer, at man har konstrueret et system til at bygge hjemmesider, hvor de webansvarlige og udviklerne nemt og smidigt kan lave ændringer og hurtigt tilpasse platformen i takt med ændret digital adfærd hos forbrugerne. Med næsten en halv million live sites i luften i knap 200 lande er Umbraco den danske cms-virksomhed, der er udbredt på flest markeder i verden. Den større udbredelse og større opmærksomhed er med til at skubbe virksomheden fremad, men det har i høj grad også været afgørende, at Umbraco har fået en mere professionel organisation anført af de to tidligere e-conomic topfolk Torben Frigaard Rasmussen og Kim Sneum Madsen, siger Niels Hartvig. - Med de to løsninger har vi åbnet op for en bredere forretningsmodel, som er med til at give webbureauerne nogle flere muligheder over for deres kunder. Den bredere vifte af muligheder for bureauerne sammenholdt med vores professionelle organisation betyder, at det nu også er de større bureauer, der tager Umbraco ind som en del af deres forretning, forklarer Niels Hartvig. Om tre år forventer Umbraco at have en million live sites i luften, hvor 10 procent af dem er placeret i skyen på Umbraco Cloud.

