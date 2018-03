32-årige Saleh Turki Ali og Maher Tanatra på 30 år kendte ikke hinanden, da de to syriske flygtninge med en måneds mellemrum startede i praktik som ingeniører hos Munck Gruppen i Nyborg. To år senere er de begge fastansat i koncernen, som har været med til at give dem identiteten tilbage efter flugten fra hjemlandet.

Den ene arbejder som entrepriseleder på et større anlægsprojekt og har ambitioner om at stige i graderne til projektleder. Den anden har ry for at være blandt de teknisk...