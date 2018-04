Et par timers kørsel fra den dansk-tyske grænse ligger Bremen. Perfekt afstand for en smuttur, og byen har masser at byde på.

I midten af 1970'erne blev der ydermere foretaget en række arkæologiske udgravninger i katedralen, og her fandt man flere gamle gravsteder for tidligere ærkebiskopper. Man kan i en særlig udstilling i katedralen se nærmere på, hvad man fandt i gravene.

Man kan besøge det over 600 år gamle rådhus i Bremen på en guidet tur.Der er daglige ture hver time fra klokken 11 til og med klokken 16 mandage til lørdage, og søndag klokken 11 og 12. Turen tager cirka en time, og man møder op foran det gamle rådhus på siden, der vender ud mod den store katedral.Turen foregår på tysk og engelsk og koster 5,5 euro (godt 40 kroner) - børn under 12 år går med gratis.Også i Bremer Ratskeller kan man tage en guidet tur.Disse ture er kun på tysk og finder sted om fredagen klokken 16 og 17. November-januar dog kun klokken 16. Turen koster 10,5 euro (cirka 80 kroner) inklusive et glas vin.Mødested for den guidede tur er Turistinformationen på Marktplatz.Der er også mulighed for individuelt tilrettelagte ture i Bremer Ratskeller. Disse skal dog forudbestilles. Man kan forhøre sig om mulighederne på hjemmesiden www.ratskeller.de eller via email kellerfuehrung@ratskeller.de

Så ved blot at slentre en tur hen over pladsen har man allerede krydset et par at de største seværdigheder af. På samme plads ligger byens flotte katedral, Bremer Dom eller St. Petri Dom. Katedralen ligger på en plads, hvor der første gang blev bygget en kirke tilbage i det 11. århundrede. Katedralen blev voldsomt beskadiget under Anden Verdenskrig, men er heldigvis blevet flot genopført.

Foran rådhuset troner statuen af Roland, der med sit sværd og sit skjold har våget over byens befolkning i mere end seks hundrede år. Roland-statuer findes flere steder i Tyskland og blev rejst i begyndelsen af 1400-tallet som et symbol på frihed og handelsrettigheder. Statuen i Bremen er Tysklands største Roland-statue, og også den er optaget på Unescos verdensarvsliste.

Det lokale bryggeri brygger syv forskellige øl:KellerpilsRotbierWeissbierPale AlePorterHanseat 2.0Økologisk Bio Stadt BierDet er muligt at komme på forskellige guidede rundture i bryggeriet, og man kan endda blive "brygger for en dag".Mere information på bryggeriets hjemmeside www.brauerei-bremen.de

Bremen er først og fremmest værd at besøge for sin historiske bymidte, hvor byens gamle rådhus troner som det naturlige midtpunkt på byens centrale plads, Marktplatz. Rådhuset har siden 2004 været optaget på Unescos verdensarvsliste, og det forstår man godt, når man betragter den flotte bygning. Der er jævnligt guidede ture i rådhuset, så man får mulighed for at beundre bygningen indefra.

Vejen dertil Bremen ligger små 300 kilometer syd for den dansk-tyske grænse.Der er gode togforbindelser fra Fyn og Jylland til Hamburg, hvor man skifter til et andet tog til Bremen. Flyrejse er også en mulighed. Men det vil i de fleste tilfælde være både dyrere og mere tidkrævende end både toget og bilen.

Første korte gåtur fra hotellet, og allerede nu står det klart: Bremen er da slet ikke så tosset endda. Byen emmer af hygge, især omkring den centrale plads, hvor det hele kommer i én pakke. Hygge, historie og verdensnaturarv. Alt sammen pakket ind overskuelighed og mangfoldighed kombineret med korte afstande. Et feriemål, hvor alt er let tilgængeligt, og - i vanlig tysk stil - bare i orden.

Endnu et højdepunkt på turen rundt i Bremer Ratskeller er besøget i Rosen-kælderen, hvor 11 store tønder af vin tilbage fra midten af 1600-tallet bliver opbevaret. Duften i kælderen er ubeskrivelig, og under rundvisningen lyses kælderen op af mange stearinlys, der er med til at gøre oplevelsen endnu større.

Vinkælderen blev etableret under rådhuset tilbage i 1405, og man kan komme på en rundtur i den. Kælderen byder på blandt andet "Skatkammeret", hvorfra man endnu kan købe vin, der daterer sig så langt tilbage som til 1727, og som - påstås det - stadig kan drikkes. Det kræver dog, at man får Ratskeller-mesteren til at hente vinen i skatkammeret, da han er den eneste, der må betræde det særlige rum, hvor der er lagret omkring 8500 flasker af særligt udvalgte og nærmest uvurderlige vine.

Man kan holde ved statuen og fremsige et ønske for sig selv. Ønsket skulle herefter gå i opfyldelse, hvis man i øvrigt husker at tage fat med begge hænder samtidig.

Tæt på Schnoor-kvarteret skal man unde sig den oplevelse at besøge Böttcherstrasse. Denne 110 meter lange gade er den velnok mest kendte gade i Bremen, og den dateres tilbage til 1920'erne. Gadenvar tidligere hjemsted for byens tøndemagere - på tysk Böttcher. Det er desværre ikke længere muligt at opleve tøndemagere i gaden, men man kan besøge museer, små butikker og beundre de flotte facader i gaden. Gaden ligger i direkte forbindelse med den historiske markedsplads.

Kvarteret er bygget op omkring nogle gamle huse fra det 15. og 16. århundrede, hvor byens fiskere boede, og kvarteret har fået sit navn, fordi husene ligger som perler på en snor - på tysk Schnur. Nogle af kvarterets gader er meget smalle, og man kan let få en time eller to til at gå ved at gå på opdagelse i de små butikker og caféer, der ligger i de hyggelige - og i øvrigt bilfrie - smalle gader. Kvarterets butikker holder åbent også om søndagen.

- Vi kæmper jo lidt med Hamburg om at være med på trenden. Og vi synes selv, Bremen er lidt sejere. Vi plejer at udtrykke det på denne måde: Bremen er "mindre latte macchiato og mere tattoo", konstaterer vores guide om kvarteret.

Et par hundrede meter fra Bremens historiske centrum kan man opleve kvarteret Das Viertel. Her bliver det hurtigt tydeligt, at det bebos af mange unge - og unge familier, for kvarteret er fyldt med alternative vægudsmykninger, små butikker og hippe caféer.

Vil man gerne koble lidt af fra historiske bygninger, så er Bremen klar med sit bud på et kvarter, hvor man hylder den urbane trend, som enhver by med respekt for sig selv efterhånden gør sig umage for at fremelske.

Bremen er hjemby for det internationalt anerkendte ølmærke Becks. Men det er ikke den eneste lokale øl, man kan nyde i byen.

Selv om traditionen med mikrobryggerier ikke er så udbredt i Tyskland, har Bremen et helt særligt af slagsen at byde på. Hvis man vil opleve Freie Brau Union Bremen og smage på dets Bremer-øl, må man en kort tur med sporvognen ud af centrum. Men det er absolut turen værd.

Union-bryggeriet er nyt i Bremen. Det blev etableret i 2015 og har altså kun godt et par år på bagen. Men det, der gør bryggeriets historie ekstra interessant, er, at det holder til i nyrenoverede bygninger, der i sin tid husede det gamle Union Brauerei. Det gamle bryggeri blev etableret i 1907, men måtte opgive brygningen i 1968.

Efter næsten 50 år uden ølproduktion i bygningerne kom nye kræfter til og opbyggede det nye bryggeri i de gamle rammer. Ølbrygningen er i dag suppleret med en restaurant og lokaler, der kan huse forsamlinger, møder og kurser. En forretningsmodel, der betyder, at det kan tjenes penge på andre ting end kun salget af Bremer-øl.

Union brygger syv faste mikrobryg, og man kan naturligvis få lov at smage dem alle - i tilpas små glas, så man ikke bliver helt groggy af et besøg. Og man skal nok unde sig selv at smage på alle øl, hvis man tager turen derud. Det er nemlig kun i Bremen og det helt nære opland, at man kan få fat i Bremer-øllene. Og der er ingen planer om at få de lokale øl ud til et bredere publikum.

Har man ekstra god tid, kan man i øvrigt få lov at lege brygmester for en dag. Der er dog så det lille "aber dabei", at hvis man vil smage på sin egen bryg, skal man en ny tur til bryggeriet seks uger efter bryggedagen. Om det så er en fordel eller en ulempe må være op til ens temperament.