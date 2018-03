Der er forskel på, hvor stor succes fynske kommuner har med at hjælpe flygtninge i et helt almindeligt job. I Middelfart og på Nordfyn har de knækket koden med en målrettet indsats og hjælp fra det lokale erhvervsliv.

I 2015 vandrede flygtninge ad motorvejen over grænsen til Danmark for at søge asyl.

En del af dem fik det og skulle derfor helst fortsætte deres vandring ind på det danske arbejdsmarked.

Nu viser den seneste opgørelse fra Det Nationale Integrationsbarometer.dk, at 38 procent af de 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte, der har været tre år i Danmark, har et job. Det er tæt på en fordobling siden 2015, hvor tallet var 20 procent.

På Fyn er der dog som i resten af landet stor forskel på, hvordan kommunerne klarer sig i forhold til at være med til at sikre flygtninge en plads på arbejdsmarkedet.

Middelfart deler førstepladsen sammen med Nordfyns Kommune.

Per Rasmussen, jobcenterchef i Middelfart, mener, at deres succes især skyldes, at de lokale politikere var hurtige til at træffe beslutning om at fokus skulle være på at få flygtningene i arbejde.

- Sporene fra tidligere tiders flygtningestrømme skræmte, man vidste, det er en svær opgave. Derfor formulerede politikerne hurtigt en målsætning om, at 20 procent skulle være i arbejde efter ét år, 40 procent efter 2 år og 60 procent efter tre. Vi fik også ekstra bevillinger med det samme, så vi kunne ansætte flere jobkonsulenter, fortæller han.

Borgmesteren skrev også til lokale virksomheder med en bøn om et godt samarbejde. Mere end hundrede meldte tilbage, at de var klar til at gøre deres for at integrere de nye borgere på det lokale arbejdsmarked.