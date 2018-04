Mohammad Mansour har netop åbnet sin egen restaurant i Bazar Fyn i Odense. De første skridt til at leve den drøm tog han som praktikant i en privat virksomhed lidt længere nede af gangen i bazaren, hvor han var i praktik som bogholder.

Mohammad Mansour smiler næsten hele tiden, da avisen møder ham. Det kan være fordi, han er 28 år og netop har åbnet sin egen restaurant Alhumsani i Bazar Fyn. Det første skridt op af stigen til en karriere, som godt må ende med titel af manden bag en hel kæde af restauranter med speciale i arabisk vegetarmad, drømmer han. For fire år siden boede han med sin familie i Damaskus i Syrien, hvor han er vokset op. Han læste til revisor og så en fremtid med regnskaber, økonomisk overblik og rådgivning foran sig. Men borgerkrigen sendte ham og hans to brødre på flugt, og endestationen blev Odense. Mohammad Mansour er også en af de ti flygtninge Fyens Stiftstidende fulgte i 2015 i artikelserien "Folk vi har brug for", hvor vi undersøgte mulighederne for at integrere de mange flygtninge, der kom i 2014 og '15 på det fynske jobmarked. Han og hans to brødre var i gang med en uddannelse, da de måtte flygte og efterlade deres forældre og en lillesøster i Damaskus. Avisen mødte ham første gang på Tietgenskolen, hvor han blandt andet fik undervisning i dansk og i at søge job. Den gang så han også lyst på fremtiden og drømte om at tjene sin egne penge og afslutte sin uddannelse til revisor. Sidenhen har han være i praktik, i uddannelse og i arbejde som pakker på bageriet Mette Munk. Praktikken blev et af vendepunkterne på hans vej til at blive selvstændig.

Mere end praktik

Kort efter Mohammad Mansour kom til Odense med sine brødre var han i gang med intensive kurser på Lær Dansk. Og sproget er den første og største stopklods, der tårner sig op foran flygtninge som Mohammad Mansour, der gerne vil arbejde. - Det gik hurtigt med at lære sproget i begyndelsen, men det er noget andet, når man skal arbejde, siger sig han. Hans første praktik var i en børnehave, men den varede kun en uge, så havde kommunen fundet ud af, at han havde en halv uddannelse med sig og sendte ham på et jobafklaringskursus på Tietgenskolen. Kort tid efter kom han tre måneder i praktik som bogholder hos en revisor. - Det var i praktikken, jeg lærte, hvad de forskellige ting hedder. Årsrapporter, regnskaber og alle de forskellige papirer. Det er bare svært at arbejde som revisor med det samme, når sproget er svært og folk snakker for hurtigt. Men jeg lærte noget om at gå på arbejde i Danmark og om, hvad man skal gøre, hvis man vil åbne sin egen virksomhed, fortæller Mohammad Mansour. Den viden har han nu sat i spil med åbningen af restauranten i Bazar Fyn. - Ham, jeg arbejdede for som bogholder, er her i Bazar Fyn, og nu har han endda hjulpet mig med at åbne mit eget sted, siger Mohammad Mansour.

Dobbelt arbejde