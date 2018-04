I 2016 besluttede regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter, at flygtninge og familiesammenførte skal vurderes jobparate hurtigst muligt.Det blev afgørende for, at flere nu er i arbejde, lyder det fra konsulenter i de fynske kommuner.

Når en flygtning får asyl og bopæl i den kommune, han eller hun får anvist, skal kommunens medarbejdere som det første undersøge, hvilket job, der kan matche den nye borger.

Det er konsekvensen af en ændring af Integrationsloven fra juli 2016.

Næste skridt er at finde et job med løntilskud, en praktikplads eller en uddannelse, der kan klæde vedkommende på til hurtigst muligt at få et passende, almindeligt arbejde med arbejdsgiverbetalt løn.

Lovændring I 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en "Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration".Den indebærer, at alle skal mødes som jobparate, og de skal ud på en virksomhed. Der kom også en ny 2-årig integrationsgrunduddannelse (IGU) for nyankomne flygtninge med fokus på praktisk erhvervserfaring.



I den ny lov lyder det om den kontrakt, der skal indgås med kommunernes nye borgere:



"Integrationsprogrammets omfang og indhold fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov med henblik på, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. I integrationskontrakten fastlægges udlændingens beskæftigelses- og uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at integrationskontraktens mål nås.



Kilde: Udlændinge og Integrationsministeriet

På den måde bliver flygtninge en gevinst på rundt regnet 230.000 kroner for kommunen i stedet for en udgift på de cirka 110.000 kroner i integrationsydelse plus eventuelt tilskud til bolig og institutionspladser.

Lovændringen med sit intensive fokus på at få flygtninge i job er en af hovedårsagerne til, at tæt på hver fjerde flygtninge eller familiesammenførte, som kom til landet for tre år siden, i dag er i job. Det fortalte Fyens Stiftstidende i går.

Sådan lyder det i hvert fald fra Jobcenterchefer og konsulenter i en håndfuld fynske kommuner, som avisen har været i kontakt med.

I Nordfyns Kommune, der sammen med Middelfart har fået flest i job på Fyn, nemlig 40 procent af alle flygtninge og familiesammenførte mellem 21 og 64 år, har både lovændring og en tidlig, skarp lokalpolitisk prioritering skaffet dem den fornemme placering i toppen.

Det fortæller Søren Nielsen, arbejdsmarkedschef i Nordfyns Kommune.

- Vi modtog mange i 2014 og '15 uden at være gearet til det, men vi øgede hurtigt den virksomhedsrettede indsats og fik flere ressourcer til det. Det kræver et godt og tillidsfuldt samarbejde med virksomhederne, og der var heldigvis mange, som ville træde til. Når vores rammer så på den måde ændrer sig som i 2016, får det selvfølgelig også betydning for, hvordan systemet arbejder, siger han.