Vi får stress af jobcentret: Giv jobsøgende mere frihed til at tjene penge

Jobsøgende: Nye undersøgelser har bekræftet tidligere undersøgelser: Man bliver stresset af at være "kunde" på danske Jobcentre.

Allerede i 2011 blev det dokumenteret, at mennesker, som er jobsøgende og tilknyttet et Jobcenter er i væsentligt større risiko for at udvikle depression og stress, end mennesker der er på arbejdsmarkedet. Flere senere undersøgelser har bekræftet det.

Årsagen er ret indlysende: Uanset hvor engageret medarbejderne på jobcentrene er i at hjælpe ledige, arbejder de i mange tilfælde med hænderne bundet på ryggen: Love, regler og cirkulærer forhindrer dem i at sætte reelt jobsøgende, aktive mennesker fri til at tage lejlighedsjobs og freelance-beskæftigelse. De såkaldte frigørelsesattester er ikke tilpasset det nutidige arbejdsmarked.

Resultatet er stadig stigende frustration hos de jobsøgende - en frustration som desværre i sidste ende kan udvikle sig til psykiske lidelser som stress.

En forestående lovrevision er fuld af gode hensigter, men regeringen gør ikke op med tidsbegrænsninger og deadlines, som stadig hænger som en truende økse over hovedet på de ledige, om at de med vold og magt skal have fast ansættelse indenfor et bestemt antal uger eller måneder - og til en bestemt minimumsindkomst.

Det er en holdning, som er ude af trit med nutidens arbejdsmarked: Et nyt begreb er vokset frem, "Prækariatet": Begrebet er sammensat af ordene prekær, dvs. vanskelig, og proletariat og beskriver en stigende "underklasse" af mennesker, som med nød og næppe holder sammen på familiens økonomi med mange småjobs henover dagen:

Det kan være opdatering af et firmas hjemmeside om formiddagen, rengøring om eftermiddagen og ind imellem viceværts-afløser om aftenen, men dette er blot et eksempel på den fleksibilitet, som et arbejdsmarked i uhørt hastig forandring kræver.

Det er derfor bydende nødvendigt, at vi ændrer beskæftigelseslovgivningen på fire sammenhængende områder med henblik på at hjælpe mennesker som gør en aktiv indsats for at være en del af det danske arbejdsmarked:

1: Opgør med kravet om fast job indenfor en bestemt periode for at kunne opretholde offentlig understøttelse.

2: Mulighed for varierende supplerende understøttelse i forhold til den øvrige indtægt, således at der er sikkerhed for en mindsteindtægt til familien.

3: Ingen tidsbegrænsning, så længe der vises og dokumenteres en aktiv indsats for at supplere sin indkomst igennem deltidsbeskæftigelse.

4: Ny digital løsning, som sikrer dokumentation for aktivitet og løbende skattebetaling af den varierende indkomst, så der ikke opstår "ubehagelige" overraskelser.

Det siger sig selv, at punkt 3 om dokumenteret og hyppig beskæftigelse er en central forudsætning:

Mennesker, som på grund af kulturelle, familiemæssige eller lignende forhold ikke viser reelt engagement i at være en del af det danske arbejdsmarked, skal ikke kunne have glæde af disse nye, fleksible muligheder.