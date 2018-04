Nu skal de kriminelle kunne smides ud af boligområder

Vi får aldrig gjort op med parallelsamfundene, hvis vi ikke får bugt med de kriminelle, der bor eller færdes i de udsatte boligområder. Den seneste tids debat om regeringens forslag viser desværre, at der stadig eksisterer virkelighedsfjerne personer, der hellere vil beskytte kriminelle end at sikre tryghed for beboerne i de udsatte boligområder. Vi er nødt til at gå hårdhændet til værks. For skal vi vende udviklingen, kræver det et mærkbart opgør med de hårdkogte kriminelle, der skaber utryghed og ødelægger det for flertallet i boligområderne. Ellers opnår vi aldrig den nødvendige integration, der i sidste ende skal sørge for, at vi får bugt med parallelsamfundene. Og det skal vi have.

Som noget helt nyt skal det være muligt for boligorganisationer i udsatte boligområder at afvise kriminelle, hvis de har begået utryghedsskabende kriminalitet som vold, trusler eller røveri inden for de sidste 5 år. Derudover vil regeringen ændre reglerne for ophævelse af lejemål for kriminelle lejere, så boligorganisationerne mere effektivt kan smide kriminelle på porten. Vi har desværre set eksempler på lange domstolsforløb, hvor boligselskaberne har kæmpet i flere år med at få smidt kriminelle ud. Nu bliver reglerne enkle: Får du en ubetinget fængselsstraf for utryghedsskabende kriminalitet begået inden for 1 km fra din bolig, så kan du blive udsat af din bolig.

Hvis et boligområde plages af en pludselig opblussen af kriminalitet, så får politiet nu endnu et værktøj til at genetablere trygheden. Regeringen vil give politiet mulighed for at etablere en skærpet strafzone i særligt kriminalitets- og utryghedsplagede områder, hvor straffen for visse former for kriminalitet i en periode skærpes markant. Forslaget er heldigvis blevet taget rigtigt godt imod af mange - herunder Lejerbo, der bl.a. administrerer Mjølnerparken - og det betyder mere for mig end 1000 hellige klummeskribenters mening. Men forslaget er også blevet mødt med den misforståede kritik, at det bryder med princippet om, at alle skal være lige for loven.

Det er ganske enkelt forkert. For det første knytter forslaget sig ikke til, hvor man bor - men hvor man begår kriminalitet. For det andet kan en skærpet strafzone udpeges overalt på landkortet - både i Hellerup og i Gellerup - hvis der opstår en ekstraordinær situation med en pludselig opblussen af kriminalitet. For det tredje er der intet nyt i, at straffen skærpes under særlige omstændigheder. På strækninger med vejarbejde fordobles fartbøder, mens straffen også typisk er højere, hvis man begår kriminalitet som led i en bandekonflikt. For flertallet - de lovlydige borgere - vil forslaget skabe mere tryghed. Og det er altså dem, vi skal tage hensyn til. Ikke de kriminelle.

Vi skal også den skjulte vold til livs. Vi skal som samfund sige klart fra over for social kontrol, æresrelaterede konflikter og vold. Derfor sætter vi nu hårdt ind over for vold i hjemmet. Regeringen vil fordoble straffen for gentagen simpel vold, når volden er begået af personer i eller nært knyttet til forurettedes husstand. Samtidig skal forældelsesfristen i sager om gentagen eller grov vold mod børn udskydes, når volden er begået af personer i eller nært knyttet til barnets husstand. Det vil betyde at sådanne sager tidligst forældes, når barnet er fyldt 31 år.

Men højere straffe og udsmidning af kriminelle kan selvfølgelig ikke stå alene. Regeringen styrker derfor politiets indsats i de særligt udsatte boligområder. Det betyder mere politi på gaden i de mest belastede områder, ligesom politiet skal fjerne flere hårdkogte kriminelle, der er særligt centrale for kriminalitet og utryghed i området, fra gadebilledet. Hårdføre problemer kræver hårdføre løsninger, hvis vi skal have trygheden tilbage i de udsatte boligområder."