Erhverv

Efter 10 år som ansat i frisørfaget har Katharina Hein startet sin egen salon, hvor hun sætter økologi og velvære i højsædet.

Årslev: En tømrermester fejer op efter sig foran en glasfacade i Polymeren, der ser helt ny ud, og det er også tilfældet. Indenfor tager Katharina Hein imod med et smil og afslappende musik i højtalerne. Der er nøjagtig en uge til datoen 3. april, hvor hun skal åbne sin egen forretning ved navn, Økologisk Frisør Katharina Hein, og bortset fra ganske få detaljer er hun kommet godt på plads i det tidligere fabriksområde. “ Jeg vil hellere have det godt med mit arbejde og få det til at løbe rundt, end stresse og tjene mange penge Katharina Hein

Selfmade

- Vi har selv stået for istandsættelsen af lokalerne, siger hun og hentyder til sin mand, der er selvstændig tømrer, og som har stået for det håndværksmæssige. Et hurtigt kig afslører, at salonen er smagfuldt indrettet med naturlige og rustikke effekter, og det falder i øjnene, at der ikke er nogen udsugning i lokalet, som der ellers plejer at være meget af i en frisørsalon. - Jeg har været i kontakt med arbejdstilsynet og fik at vide, at med de økologiske produkter, jeg bruger, er der ikke noget lovkrav om udsugning, siger hun, og nævner, at selv afblegningsmidlet kan indåndes direkte uden at anrette skade. - Det betyder meget for mig, at mit arbejde giver mig ro på alle mulige måder. Jeg er tidligere gået ned med stress som frisør på grund af den uro og larm, der var med radioen, der kørte, og telefonen der larmede konstant og den travlhed, der gjorde, at man ikke kunne koncentrere sig om én kunde ad gangen, siger hun.

Forkælelse

Men det skal være anderledes nu, hvor hun har investeret i sin egen salon. - Her kan jeg forkæle mine kunder på en anden måde. Man skal kunne komme ind fra den travle hverdag og lade skuldrene falde ned og trække vejret, og det skal bare være et rum, hvor man ikke bliver forstyrret. Jeg gør meget ud af at bruge god tid ved håndvasken og give en god hovedbundsmassage, og jeg sætter ekstra tid af til hver kunde, så man bliver lagt mærke til og kan føle et nærvær. Jeg sætter mindfulnessmusik på og giver mig tid til at bestemme tempoet, og på den måde går det jo begge veje. Det er både kunden og mig selv, der får noget mere ud af behandlingen, siger hun.

Efterspurgt koncept