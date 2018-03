Ved forårsmessen i Ringe 8. april vil der være mulighed for at snuse til et mindre udvalg af Superbrugsens vine, og en af dem skulle efter sigende være et fund.

Ringe: - Vi har planlagt at sælge lidt vin og lidt portvin, og i den anledning har vi købt nogle partier, som vi tilbyder på vores stand, siger uddeler Jonas Jakobsen fra Superbrugsen i Ringe og fortæller, at specielt portvinen er et fund.

- Portvinen er en lille bitte sending, som vi netop har fået fingrene i, og som vi kan sælge usædvanligt billigt, og det ligger helt fast, at den ikke vil kunne blive solgt til den pris på noget andet tidspunkt, siger Jonas Jakobsen.

Og sæsonen har også sat sit præg på brugsens messetilbud.

- Det er jo konfirmationstid, så vi har valgt et par rødvine ud, som vi gerne vil sælge, og vi har sat en dygtig medarbejder på standen, der kan vejlede om vinene og vil uddele smagsprøver. Desuden har vi også gavekurve med, som han vil fortælle om, for Brugsen er ret store på kurve og gaveløsninger, som virksomheder også benytter i stor grad. Så vi benytter forårsmessen til at byde ind med gode råd om vine og køb af gavekurve, og vi står naturligvis også til rådighed for en snak om alt mulig andet som Brugsens repræsentant, lyder det fra brugsuddeleren.