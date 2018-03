Måske er penge i lommen alligevel bedre end bitcoin...

Engang fik jeg mange fristende tilbud fra russiske kvinder i mit spamfilter. Nu er det mest mails om at investere i bitcoins, der ligger og lokker. Det må være tiderne, der er skiftet, tænker jeg, men det er nok bare mig, der er blevet ældre. Bitcoin er en 10 år gammel virtuel valuta, og der er i det seneste års tid opstået en verdensomspændende bitcoin-mani. Selv om alle efterhånden har vænnet sig til, at penge ikke længere er noget, man "har på lommen", men på kreditkortet eller telefonen, er der afgørende forskel mellem for eksempel danske kroner og bitcoins. Kronens værdi er garanteret af Nationalbanken, hvorimod der er ikke er nogen nationalbank eller anden form for økonomisk sikkerhedsnet under bitcoin.

Finanskrakket i 2008 var startskuddet for bitcoin. Ideen blev først fremsat af Satoshi Nakamoto, som er et synonym for de egentlige, men stadigt ukendte opfindere. Bitcoin var - og er - et alternativt til den etablerede bank- og finansverden, da bitcoin fungerer som direkte peer-to-peer (ligemand-til-ligemand) betalingsmiddel uden finansielle mellemled. Bitcoin er en slags Uber eller AirBnB for penge, men der er ikke på samme måde nogen overordnet organisation eller virksomhed bag. Bitcoin findes kun i kraft af internettets enorme beregningskapacitet. Enhver handel med bitcoin bliver krypteret og godkendt af avancerede algoritmer i et vidt distribueret netværk af computere verden over. Krypteringen sikrer anonymitet, og det er også derfor, at man kalder virtuelle valutaer som bitcoin for kryptovalutaer. Der er indtil videre ingen, der ejer eller styrer bitcoin, og alle kan i princippet bidrage til systemets udvikling. Krypteringen foregår ved hjælp af en teknologi kaldet blockchain eller blokkæde. Information om enhver handel med bitcoins bliver registreret i datablokke, og disse blokke er kædet sammen ved hjælp af kryptering.

Blokkæde-teknologien har mange andre anvendelsesmuligheder inden for erhvervsliv og offentlig administration, hvor man har brug for at opbevare store mængder data på en billig og sikker måde. Derfor er der mange, der mener, at blokkæde-teknologien vil fortsætte med at have stor betydning længe efter, at bitcoin er væk. Bitcoin er i virkeligheden én lang blokkæde, som indeholder information om alle bitcoin-handler foretaget til dato. Det er med til at sikre, at alle bitcoins, der bruges som betalingsmiddel, er unikke og ikke allerede har været brugt af deres nuværende ejer. Blokkæden er offentlig tilgængelig, og det er reglerne for, hvordan man tilføjer den næste blok med information om endnu en handel, også.

Al information om de enkelte handler med bitcoin er anonymiseret. Det har betydet, at bitcoin særligt har været brugt til lyssky handler, hvidvask af penge og skatteunddragelse. Forbrydelse udgør altså en stor del af grundlaget for bitcoins hastige værditilvækst i det seneste årti, men der er selvfølgelig ingen, der kender det fulde omfang af bitcoins tilknytning til kriminalitet.

Nu er forskere og myndigheder dog begyndt at udvikle teknikker, som kan opspore de ønskede informationer, hvis der opstår begrundet mistanke. Med de rette værktøjer er blokkæden i virkeligheden en stor databank for alle bitcoin-handler, og det kan virke skræmmende, hvis man helst vil holde lav profil. Underverden er derfor begyndt at bruge andre former for kryptovaluta som monero, der i slutningen af 2017 steg langt hurtigere i værdi end bitcoin. Og bitcoin har ellers været en bemærkelsesværdig finansiel succeshistorie i en periode præget af økonomiske stramninger og krise. Måske er det i virkeligheden krisen, der har været med til at gøre bitcoin så populær. Midt i december sidste år nåede prisen for en enkelt bitcoin op over 120.000 kr., hvilket var en fordobling i forhold til november måned. I skrivende stund er prisen nede på 54.703 kr. Økonomer og finansfolk har længe advaret mod spekulation i bitcoin og forventer, at det er endnu en finansiel boble, der uundgåeligt vil briste.

Enhver kryptovalutas værdi afhænger primært af markedets og brugernes tillid til den pågældende valuta. Derudover er det selvfølgeligt også vigtigt, at algoritmerne virker, som de skal, og det gør de for bitcoin, hvert fald indtil videre. Et væsentligt problem er, at selve godkendelsesprocessen for hver eneste bitcoin-handel er enormt beregningstung, fordi blokkæden er blevet så lang. Det tager op mod 10 minutter at tilføje endnu en blok til bitcoin-blokkæden, den såkaldte minedrift. Eftersom blokken skal godkendes af typisk seks andre "minere", tager det nu over en time for at godkende en transaktion med bitcoins. For et ekstra gebyr kan man reducere godkendelsestiden.

Engang kunne man "mine" bitcoins med sin hjemmecomputer, men de dage er for længst forbi. Bitcoin-minedrift foregår nu i store computercentraler i lande med lave energipriser som Island og Kina. Et andet geografisk kriterium kan være rigelige mængder af kold luft til nedkøling af de store computersystemer, for det er kølingen, der koster på elregningen. De virksomheder, der udfører bitcoin-minedrift, tager sig af samme grund godt betalt i form af transaktionsomkostninger. I dag koster det 150 kr. at få enhver bitcoin-handel godkendt. Her er der allerede ved at ske en vis centralisering af systemet, og der optræder mellemmænd, der udelukkende tjener penge på, at andre bruger bitcoin - stik imod den oprindelige vision.

Det høje elforbrug, der er forbundet med bitcoin-minedrift, viser også, at bitcoin ikke helt har løsrevet sig fra den fysiske verden og virkelige penge. Det koster anslået 2500 kr. i elektricitet at "mine" en bitcoin. Nogle anslår, at al bitcoin-minedrift i verden allerede bruger mere strøm end hele Danmark. Og bitcoins elforbrug er stærkt stigende - i modsætning til Danmarks, som falder stødt. Udledningen af CO2 fra bitcoin-minedrift svarer til 1 million flyrejser over Atlanten. Så er penge på lommen eller i banken måske alligevel at foretrække.