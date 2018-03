Adm. direktør i Nørgård Mikkelsen, Erik Laumand, er ikke tilfreds med et fald i omsætning og resultat i det nyeste regnskab, men han er glad for at man har fastholdt investeringer i nogle områder, som kan og skal være med til at sikre væksten i fremtiden for Fyns største reklamebureau. Arkivfoto