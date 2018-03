Flygtningestrømmen fortsætter: Imens skændes man om vildthegn

Truslen fra svinepesten har sendt Venstrefolk og DF i totterne på hinanden. DF ser hegnet mod vildsvin som et skridt i retning af et egentligt grænsehegn. Venstre vil slet ikke høre tale om et grænsehegn. For dem handler det kun om vildsvin.

Det skændes de om, mens tilstrømningen af flygtninge og migranter fortsætter, familiesammenføringer lægger ekstra på af udfordringer, og udgifterne til de ikke-vestlige indvandrere stiger med flere milliarder kroner om året.

Venstre og DF har samarbejdet i Folketinget om udlændingepolitikken siden 2001. I 13 ud af de 17 år har de haft regeringsmagten. Venstre har siddet på taburetterne, og DF har trukket i snorene. Men de har ikke løst problemerne. Problemerne er bare blevet større år for år. De har ikke sikret kontrol med, hvem der kommer ind i vores land. De har ikke fået stoppet tilstrømningen af migranter og flygtninge. Integrationen halter, kriminaliteten er for høj og islam får stadig større indflydelse i samfundet.

Både DF og Venstre bliver simpelthen nødt til at erkende, at vi skal holde op med at give opholdstilladelse og asyl til spontane flygtninge. Vi skal udvise kriminelle udlændinge konsekvent efter første dom, og vi skal reservere retten til offentlig forsørgelse til danske statsborgere.

Så længe vi stiller vores velfærdssystem med kontanthjælp, boligsikring osv. til rådighed for enhver, der lykkes med at forlade et krigshærget eller fattigt land og rejse op igennem Europa til Danmark, så længe vil tilstrømningen fortsætte.

Systemet med spontan asyl må afskaffes. Helt og holdent. Og vi må som land træffe den beslutning suverænt selv, hvis vi vil sikre, at de kommende generationer kan arve et frit og trygt land baseret på danske værdier. Når der er indført et fuldt stop for asyl, så kan vi arbejde på at erstatte asylsystemet med noget mere fornuftigt.

Der er groft sagt tre grupper af flygtninge/migranter.



Fattige, der rejser til mere velstående lande for at søge lykken. Krigsflygtninge, som flygter fra ødelæggelser, vold og umulige levevilkår Personligt forfulgte, som ikke kan bo i deres eget land længere uden at risikere fængsel, tortur eller dødsstraf.

Når Danmark skal forblive et rigt land, må vi ikke lukke af for udenlandsk arbejdskraft. Det skal være let og enkelt for virksomhederne at rekruttere i udlandet. Men fornuften tilsiger, at udlændinge, der kommer til Danmark, skal forsørge sig selv. Offentlig forsørgelse bør reserveres danske statsborgere. Udlændinge skal så have mulighed for at forsikre sig privat mod at få et fradrag et skatten.

Hvis vi indretter os sådan, vil gruppe 1 af migranter fremover kun udgøre et meget lille problem. De, der opholder sig illegalt og arbejder sort, skal selvfølgelig anholdes, frihedsberøves og udvises. Krigsflygtninge vil ikke længere søge mod Danmark, hvis der ikke er mulighed for at få asyl og offentlig forsørgelse. De vil blive i lejrene i nærområderne, hvor vi kan hjælpe mange flere for de penge, vi afsætter.

Det er godt for krigsflygtningene, og det er godt for det danske samfund, som slipper for tilrejsende, der i stort omfang hverken kan eller ønsker at integrere sig.

Når vi har fået stoppet tilstrømningen af uintegrerbare migranter og sikret os, at de udlændinge, der bor i Danmark, er lovlydige borgere, der forsørger sig selv, så vil vi kunne begynde at modtage personligt forfulgte flygtninge gennem FN-systemet.

I den situation mener jeg, vi skal tage en årlig kvote af flygtninge fra kulturer, der kan integreres i Danmark og fortrinsvis hele familier med børn. Jeg vil opfordre både DF og Venstre til at forlade den lidt håbløse diskussion om hegn mod svin eller migranter, og gribe fat om nældens rod, så problemerne kan blive løst. Det er på tide.