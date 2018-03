Fodbold: I tredje runde af andendivisions nedrykningsspil skal Næsby forsøge at bygge videre på en god start, som har kastet fire point af sig i de to første kampe. Holdet er stadig seks point under stregen, og skærtorsdag håber og tror cheftræner Kristoffer Johannsen på, at holdet kan gøre hullet op til overlevelse mindre mod Aarhus Fremad, som ligger på en øjeblikkelig tredjeplads.

- Det er et fornuftigt hold, som er kommet fornuftigt fra start. De er et fint organiseret hold med god fysik og gode individualister. Det en spændende opgave, men en vi tror, vi kan løse, og vi skal se, om vi kan hente tre point, siger han.

Næsby begyndte nedrykningsspillet uden point, men Kristoffer Johannsen er tilfreds med, hvad han har set, efter han tog over på posten som cheftræner.

Vi har gode muligheder. Vi er kommet fornuftig start, hvis man ser på pointene. Vi rammer ikke helt niveau mod B93, men samlet er vi bestået på sådan noget som organisation, siger han.

Til kampen har han en skades- og karantænefri trup at vælge fra, og træneren må kun undvære ferieramte Anders Nielsen.

Nedrykningsspillets andet fynske indslag, Dalum, tager hjemme imod B93 i tredje runde. Holdet har efter to runder samlet et point sammen efter uafgjort mod Odder og et smalt nederlag ude mod AB. Torsdagskampen giver Dalum mulighed for med en sejr at hente netop B93 på point og lukke det hul, som er ved at opstå midt i tabellen mellem top og bund, hvor Dalum på sjettepladsen kun er to point over stregen.