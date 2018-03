Årslev: Talte en 39-årig mandlig bilist i mobiltelefon under kørslen, eller var det en politibetjent, der have set helt galt?

Det var spørgsmålet, som Retten i Svendborg forleden skulle tage stilling til, for den 39-årige nægtede sig skyldig i trafikforseelsen, og derfor havnede sagen altså i retten.

Her faldt den ikke ud til den 39-åriges fordel, idet han blev kendt skyldig i at tale i mobil under kørslen den pågældende dag.

Det var for et år siden, hvor manden passerede betjenten ved motorvejsafkørslen i Årslev. Betjenten havde standset en anden bil, og kort efter blev den 39-årige så også standset af betjenten, der sigtede manden for at tale i mobil. Det var til stor overraskelse for bilisten, der mente, at han blot havde peget på bilen/betjenten, da han passerede.

I retten var mandens steddatter indkaldt som vidne. Hun var passager i bilen på tidspunktet, men ifølge domsudskriften kunne hun dog ikke bidrage til at komme nærmere en opklaring, da hun under kørslen var optaget af sin egen telefon.

Bøden for at tale i mobiltelefon, mens man kører bil, er 1500 kroner.