Faaborg-Midtfyn: Det skal være lettere at begå sig mellem fortidsminder og naturoplevelser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er grunden til, at politikerne i Teknik- og Miljøudvalget vil bruge 700.000 kroner på opsætning af infotavler/skilte samt udgivelse af to foldere - én om fortidsminder og én om naturoplevelser.

Til gengæld opgiver politikerne digital formidling i form af små videoer med for eksempel droneoptagelser til kommunens hjemmeside og youtube samt en app med augmented reality - en teknologi, der kombinerer data fra den fysiske verden med den virtuelle. Ifølge de priser embedsmændene har indhentet, vil det koste henholdsvis 370.000 kroner og 800.000 kroner, og det bliver ifølge politikerne for dyrt til det nuværende budget.

Mange nuværende infotavler er opsat for mere end 10 år siden af det daværende Fyns Amt, og de trænger til en opdatering, fysisk og indholdsmæssigt. I alt er der udpeget 14 fortidsminder og mindst 10 naturoplevelser til en ny, fælles formidling.

Øhavsmuseet skal levere indhold til folderen om fortidsminder, mens beskrivelsen af naturoplevelser til den anden folder ventes at komme fra forskellige bidragydere. Meningen er, at hver lokalitet får en side i folderen, der får fælles design med Faaborg-Midtfyn Kommune som tydelig afsender i lighed med tidligere foldere om syrenhegn og øhop. Udover at komme på tryk lægges folderne ud på kommunens og Visit Faaborgs hjemmesider.