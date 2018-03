Flere nummerpladescannere skal hjælpe politiet

Efterforskning: Nummerpladescannere har vist sig som et af de mest effektive redskaber i politiets efterforskningsarbejde. Ikke mindst når det gælder jagten på udenlandske tyvebander, bander og andre kriminelle.

I flere store sager har oplysningerne fra nummerpladescannere ført til, at de kriminelle gerningsmænd er blevet fundet og dømt. Scannerne registrer køretøjer og er et køretøj eftersøgt, alarmeres politiet. Scannerne er placeret på de broer, der binder Danmark sammen. På grænsen. Og på enkelte politibiler. Med flere scannere vil flere eftersøgte køretøjer ryge i fælden, og politiet vil få langt lettere ved at opklare kriminalitet og tilmed frigøre politibetjente til at løfte andre tryghedsskabende opgaver til glæde for borgerne. Desværre er politikredsene pressede på økonomien, og har derfor ikke pengene til at indkøbe de eftertragtede og effektive scannere.

Derfor er den socialdemokratiske opfordring til justitsministeren klar; vi skal have afsat penge, så der kan opsættes nummerpladescannere på de største færdselsstrækninger i Danmark. Ligesom flere politibiler skal udstyres med det virkningsfulde redskab. Selvfølgelig skal Danmark ikke være et stort overvågningssamfund.

Det mener jeg heller ikke, at flere nummerpladescannere vil medføre. Og naturligvis skal data fra scannerne opbevares under sikrede forhold og slettes efter en periode. Men når vi nu ved, at store mordsager vil kunne opklares ved hjælp af teknologien. Når vi ved, at der er tilfælde, hvor efterlyste hurtigt er blevet identificeret af politiet. Og vi ved, at politiet kan slå hurtigere ned på udenlandske tyvebander. Så skal vi hjælpe politikredsene til at få flere scannere.