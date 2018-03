Politikerne er langt fra enige om, hvornår der kommer en ny plan for udviklingen på havnen i Kerteminde. Forhandlingerne kan begynde efter sommerferien, siger De Radikale. Det er tvivlsomt, mener SF, der forudser, at havneudvikling igen kan blive et tema til næste valgkamp.

Kerteminde: Der er godt nyt til de firbenede i Kerteminde, der kan se frem til mange lufteture på Nordre Havnekaj, inden byrådet finder ud af, hvad der skal ske med Fyns bedst beliggende hundelufterområde. Et flertal i byrådet havde ellers vedtaget en plan for området omkring Nordre Havnekaj og Strandkilen og endda nået at sende byggefelterne i udbud, men et nyt flertal i byrådet aflyste den plan efter kommunalvalget. - Lige nu og her er der politisk enighed om, at der er pause for nye havneplaner, og vi kigger i stedet på at få lavet en kulturarvsmasterplan for hele kommunen, fortæller borgmester Kasper Olesen, der stemte for den skrottede havneplan og slet ikke er sikker på, om der kommer en ny havneplan i den nuværende byrådsperiode. En kulturarvsmasterplan skal - kort fortalt - beskrive Kerteminde Kommunes særlige kulturarv i form af bygninger, veje og landskabelige områder. Planen skal politikerne bruge til at udstikke rammerne for udviklingen af kommunen. - Jeg har et mål om, at der skal ske noget på havnen i den her periode, men vi har rigtig mange steder i kommunen, hvor vi har udviklingspotentiale. Så lad os tage de steder først, hvor vi kan være enige, siger Kasper Olesen. En kulturarvsmasterplan for hele kommunen vil tage cirka tre år at udarbejde. - En del af planen kan være skrevet før, og man kan pille et område ud, før man er færdig med det hele, men om det skal være udviklingen af havnen eller udviklingen af Langeskov eller Munkebo, vi tager først, det sidder vi og drøfter lige nu, siger Kasper Olesen.

Der er en god dialog

Lidt mere optimistisk er De Konservatives Klavs Norup Lauridsen, der tror, at der kommer en plan for havnen i Kerteminde inden næste kommunalvalg. - Der er en god dialog mellem partierne, så vi når til en eller anden enighed i slutningen af '18 eller starten af '19, siger Klavs Lauridsen. De Konservative bakker op om, at der skal udarbejdes en kulturarvsmasterplan for hele kommunen, men forventer, at udviklingen af havnen kan ske sideløbende. - Vi er alle sammen godt klar over, at vi ikke kan vente to eller tre år med at udvikle havnen, så der bliver taget udgangspunkt i Kerteminde først, siger Klavs Lauridsen.

Tre år er ikke lang tid

De Radikale har været bannerfører for ideen om at få lavet en kulturarvsmasterplan i Kerteminde, og Sanne Stemann (R) er begejstret for at planen bliver bredt ud til hele kommunen. - Nu har vi et flertal for at lave en kulturarvsmasterplan, og det er vi rigtig glade for. Nu snakker vi om, hvordan det skal foregå, siger Sanne Stemann, der forventer, at den endelige beslutning om at lave en kulturarvsmasterplan for hele kommunen kan vedtages på Økonomiudvalgsmødet i april. - Museerne skal begynde med at lave planen i Kerteminde, og så behøver det ikke at tage tre år, før end vi kan begynde at lave en plan for udviklingen af havneområdet, siger Sanne Stemann, der håber, at forhandlingerne om en ny havneplan kan gå i gang efter sommerferien. - Vi synes, der skal ske noget i den her byrådsperiode, men om det bliver om et år eller om tre år, der må man sige, at i det store tidsperspektiv, da er tre år ikke lang tid, og da slet ikke når vi snakker om en købstad på 600 år, siger Sanne Stemann.