Groft hærværk ved Spejdermarken er tredje tilfælde af hærværk i Korinth inden for kort tid.

Ødelæggelserne har fundet sted i perioden fra 5. marts til mandag den 26. marts. Men Ronny Kjær mener, at det er sandsynligt, at hærværket har fundet sted i samme omgang, som der for nylig var ubudne gæster hos børnehaven, da grundene støder lige op til hinanden.

Jeg har snart ikke ord for det. Jeg fik et chok, for det er jo alt det, vi har arbejdet for. Ronny Kjær

- Træer er blevet fældet og ødelagt. Hegnet omkring selve pladsen er også ødelagt. Jeg har snart ikke ord for det. Jeg fik et chok, for det er jo alt det, vi har arbejdet for.

Ronny Kjær har endnu ikke overblik over økonomien i ødelæggelserne.

- Men der skal i hvert fald lægges et nyt trapeztag, og så skal vi have kigget på træerne, som vi har plantet dernede, om de er helt ødelagt, siger han.

Han har intet bud på, hvem der kan stå bag.

- Vi har ingen beviser på noget, men snakken går på, at det nok er nogle lokale unge, siger han og har svært ved at komme med et bud på, hvordan man kan gardere sig mod lignende hændelser.

- Men det er også første gang i min tid, at vi har været udsat for den her slags, understreger han.

Ronny Kjær har kontaktet spejderforældrene og regner med at lave en arbejdsweekend inden længe, så der kan blive rettet op på skaderne.

For en måneds tid siden var der indbrud i skuret ved børnehaven i Korinth, og for nyligt kunne Fyns Politi berette, at ukendte gerningsmænd havde tændt ild flere steder omkring den lukkede Brahetrolleborg Skole.