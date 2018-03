Årslev/Søllinge: Amatørscenen Udkanten - den tidligere Søllinge Dilettant - glæder sig til at præsentere sit nye og selvskrevne teaterstykke "Lykke". Historien handler om englen Lykke, der endelig skal ned på jorden til sin første opgave som skytsengel. Hun er fuld af håb og gå-på-mod, men ikke alt går, som hun håbede. For hvad gør man, når det menneske man skal beskytte, har mistet troen på det at være lykkelig og livet generelt? Sådan spørges der i en pressemeddelelse, som altså også ridser hovedindholdet i forestillingen op. Dette er en fortælling om den modløse dreng Jonas, den lykkelige engel Lykke og deres fælles søgen på meningen med livet, tilføjes det. Forestillingen "Lykke" spilles 6. april kl. 19 og 7. april kl. 15 på Polymeren, port 10. Det er en forestilling for hele familien, så Amatørscenen Udkanten opfordrer børn til tage forældre, søskende og venner i hånden.

Amatørscenen har i øvrigt netop spillet to forestillinger med sit voksenteater. /EXP