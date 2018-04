Initiativrige ærøboer er gået sammen og tilbyder nu pasning af børn fra fastlandet under den måske kommende lockout. De børn, der går i skole, vil blive undervist på den gamle Søby Skole, mens de ældre børn kan hjælpe ærøske håndværkere med forefaldende arbejde. Turist- og erhvervsdirektør er glad for den store opbakning til initiativet.

Ærø: Sidder du på Fyn eller et andet sted i landet og river dig selv i håret i bare ængstelse over, hvordan du både skal kunne passe dit job og dine børn, hvis det ender med en lockout om få dage? Så kommer hjælpen nu måske fra uventet kant, nemlig ærøske frivillige og erhvervsdrivende.

Flere hundrede ærøboer er nemlig gået sammen og tilbyder pasning af børn fra hele landet under en eventuel storkonflikt. Initiativet kommer fra Ærø Turist- og Erhvervsforening, som har indgået en aftale med de mange frivillige om at passe børn og skolebørn. Der er sørget for aktiviteter, undervisning og overnatning, så forældrene kan gå på arbejde uden at bekymre sig.

“ Vi forventer også, at børnene bliver så glade for Ærø, at de vil komme igen år efter år. Det er win win for alle parter. - Christ Hammeken, turist- og erhvervsdirektør på Ærø

Turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken indrømmer, at han regner med, at Ærø kan få noget ud af at hjælpe andre.

- Vi vil med ordningen synliggøre Ærø i hele Danmark, samtidig med at vi hjælper forældrene. Det vil gavne Ærøs turisme. Vi forventer også, at børnene bliver så glade for Ærø, at de vil komme igen år efter år. Det er win win for alle parter, siger han.