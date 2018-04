Ifølge Erik Jørs, overlæge ved arbejds- og miljømedicinsk klinik på OUH, er der ikke nogen risiko ved at drikke drikkevandet på Ærø, trods fund af pesticidrester. Men politisk er det besluttet, at der ikke må være sprøjtemidler i drikkevandet, og så skal det ikke være der. Han holder foredrag om vand og sprøjtemidlers sundhedsskadelige effekt i Mamrelunden den 24. april.

- Jeg vil dels fortælle, hvor meget de mængder af pesticider, der er fundet i boringer herhjemme, kan betyde for vores sundhed, og dels om mine erfaringer med, hvad man ellers ser af risici for kræft, nedsat forplantningsevne hos mænd og skader på fostret, som medfører udviklingsskader hos børn, siger han og forklarer, at det kan være en følge af at blive udsat for sprøjtemidler i sit erhverv.

Det er kort fortalt budskabet til ærøboerne fra Erik Jørs, som er overlæge ved arbejds- og miljømedicinsk klinik på OUH og klinisk lektor ved SDU i arbejdsmiljø og global sundhed. Han har i mange år beskæftiget sig med projekter i udviklingslande med det formål at forebygge akutte forgiftninger med sprøjtemidler, som er skyld i flere hundrede tusind dødsfald hvert år. I Danmark har han blandt andet lavet undersøgelser på gartnerier og forsket i, hvor giftige sprøjtemidler egentlig er. Det vil også være overskriften på et foredrag, han holder i Mamrelunden i Ærøskøbing den 24. april.

Ærø: Man skal ikke være bekymret for at drikke vandet på Ærø, men landmænd, kommunen samt private haveejere må arbejde for at sprøjte mindre, så vi mindsker nedsivning af pesticider i grundvandet og bevarer det gode, rene pesticidfrie grundvand, vi i stor udstrækning har.

Erik Jørs fortæller, at man for at kunne vurdere sprøjtemidlers giftighed har lavet forsøg med rotter for at se, hvor store mængder af et sprøjtemiddel de kan tåle at indtage uden at blive syge. Ud fra det har man så kunnet fastsætte grænseværdier for, hvor meget mennesker dagligt kan indtage uden en formodet sundhedsrisiko (Acceptable Daily Intake=ADI).

- Grænseværdier i fødevarer baseres på god landmandspraksis og skal ligge betydeligt lavere end ADI, men i drikkevand har man politisk bestemt, at vi vil ikke have sprøjtemidler i vores vand, og så har man sat en grænseværdi på 0.1 my-gram pr. liter, da 0.1 my-gram var det mindste, man kunne måle på daværende tidspunkt, siger han og forklarer, at denne værdi således ikke afspejler en vurdering i forhold til ADI, men at man ikke vil acceptere sprøjtemidler i drikkevandet.

Det har ifølge overlægen forvirret folk i diskussionen om vores vandkvalitet, at man på den ene side har nogle grænseværdier, som er fastsat ud fra forsøg for at kunne påvise skadevirkninger, og på den anden nogle grænseværdier, som er politisk fastsat.