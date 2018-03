1 / 3

Jørgen Heidemann i Stenløse Kirke. Han sammenligner den tvivl og skepsis, man kan have som troende kristen, med Jesus-discipelen Thomas, der kort efter Kristi død ville have evidens for at have mødt ham igen, se hullet i siden og hullerne i hænderne. - Det er den samme synd, vi begår, når vi ikke fast kan sige: "Ja. Det tror jeg helt sikkert på." Men vi må forlade os på, at påskens budskab om tilgivelse også omfatter denne synd. Foto: Vibeke Volder