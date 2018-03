James D. Iversen, der fylder 85 år søndag den 1. april, blev født, fire uger efter at demokraten Franklin Delano Roosevelt blev indsat som USA's præsident.

James D. Iversen kom til verden 1. april 1933 på statsgrænsen mellem Nebraska og Iowa. Forældrene greb tiden og gav den lille dreng mellemnavnet Delano.

Han voksede op til at blive Midtvestens stærke danske stemme, en igangsætter i det dansk-amerikanske samfund. Men knap så kendt af det Danmark, som hans bedsteforældre forlod i slutningen af 1800-tallet.

James Iversen er videnskabsmand. Rumingeniør er titlen på amerikansk. Han blev ekspert i fænomenet vind og vindtunneller og skrev afhandlinger om støvformationer på Mars.

I mange år var han professor på Iowa State University og i en kortere periode ansat hos USA's rumadministration, Nasa.

Men noget andet kom til hans egen overraskelse også til at fylde meget i hans liv.

Bedsteforældrene udvandrede fra Them ved Silkeborg og egnen nord for Middelfart. Hans egne forældre var farmere i det vestlige Iowa.

- Men undervejs glemte jeg min baggrund, fortalte han for nogle år tilbage.

- Det store Amerika var ved at opsluge familiens historie.

Det var en tilfældighed, der drev ham tilbage. På en videnskabskonference hørte han to mennesker snakke sammen på et andet sprog, og det forekom ham underligt bekendt. De var danskere.

Det satte så meget i gang, at han og konen Marge og deres to drenge i 1980 flyttede fra hjembyen Ames til Lyngby ved København i knap et år. Han arbejdede på Skibsteknisk Laboratorium, og drengene kom i en dansk folkeskole. De lærte dansk og mødte deres fynske og jyske familie.

- Det første, der rigtigt ramte mig i Danmark, var duften af rugbrød. Som jeg huskede det fra min mors køkken, fortalte han.

Det blev starten på et meget aktivt liv som dansk-amerikaner. To gange vendte Iversen tilbage i 1990'erne som gæsteprofessor på Aarhus Universitet. Hjemme i Midtvesten kastede han sig over arbejdet med at sætte gang i de dansk-amerikanske organisationer.

Han var en drivende kraft bag oprettelsen og senere leder for det dansk-amerikanske museum i Elk Horn, som med sin danske vindmølle fra Nørre Snede er en af Iowas største turistattraktioner.

Iversen har ivrigt samlet beretninger om danske udvandrere og har skrevet bøger og artikler og holdt foredrag om emnet rundt om i USA.

Han var i 10 år formand for Danish American Heritage Society, der holder konferencer og udgiver bøger om alt inden for videnskab og kultur. Fra 1999 til 2005 var han medlem af Rebild-Selskabets bestyrelse. (Ritzau)