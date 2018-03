Langeskov-virksomheden Ib Andresen Industri har fået en ordre på 7000 tons bearbejdet stål i hus. Ordren løber op i et to-cifret millionbeløb.

Stålet er bestilt af entreprenørvirksomheden M. J. Eriksson og skal bruges til støjskærme, der skal stilles op på jernbanestrækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster. Strækningen er en del af Femern Bælt-projektet, og Ib Andresen har tidligere samarbejdet med M. J. Eriksson og er stolte af den nye ordre.

- Vi er stolte over, at M. J. Eriksson har valgt os som deres foretrukne leverandør af de støjskærme og støjskærmsstolper, som skal anvendes i forbindelse med jernbaneopgraderingen mellem Ringsted og Nykøbing Falster, siger Frank L. Larsen, key account manager hos Ib Andresen Industri, der sidste år fik en ordre på trinbrætter til Aarhus Letbane.

- Vi har tidligere samarbejdet om et mindre projekt i Køge. Det var et særdeles vellykket projekt, hvor vi fik mulighed for at tilbyde vores kompetencer og know how inden for pladebearbejdning, logistik og troværdighed omkring leveringsevne. En ordre som den her kommer ikke bare dumpende ned i skødet på os. Vi holder øje med bygge- og anlægsbranchen og handler på den viden, vi får ind, siger Frank L. Larsen og understreger, at virksomheden vil være med på de store projekter.

Det må Femern Bælt siges at være en del af, og leverancerne af de 7000 tons stål løber da også over fire år.

Støjskærmene bliver cirka tre meter høje, varierer i længden, men består af pæle, søjler og skærmplader og monteringsdele, og leverancerne af stål starter i april og forventes at løbe fire år frem i tiden med slut i sommeren 2021.

