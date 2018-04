Dreslette: Fredagsklubben i Dreslette har planlagt sæsonens sidste arrangement i konfirmandstuen ved Dreslette Præstegård.

Fredag den 13. april kommer Jutta Bay på besøg i Fredagsklubben. Hun er tidligere lærer på Ollerup Gymnastikhøjskole og en ildsjæl, der brænder for danske sange.

Jutta Bay har lovet at give et krydstogt i Højskolesangbogen, så deltagerne kan regne med at få rørt stemmebåndene.

Det er gratis at deltage i arrangementet, der begynder klokken 14.30. Der er mulighed for at købe kaffe og kage.

Under arrangementet vil der desuden være mulighed for at tilmelde sig menighedsrådets årlige udflugt der i år finder sted torsdag den 17. maj og går til Kongsdal Have i Hindevad og Kunstgården i Skovby. (SP)