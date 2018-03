Haarby: Per Vartou fra Haarby Turist- og Kulturråd (HTK) håber, man kan blive enige med Haarby Lokalråd om den fremtidige brug af huset Linien 2.

- Vi står lagt fra hinanden, fordi de (lokalrådet, red.) vil have eneret over Linien 2, fortæller Per Vartou.

HTK har bl.a. foreslået, at der kan bygges en modeljernbane i huset, som kan trække turister til. Men det, synes lokalrådet, er en uholdbar idé, fordi det lægger beslag på brugen af huset.

- Det er lokalrådet, der sætter sig på tværs. Assens Kommune vil gerne have et samarbejde omkring Linien 2, omkring de her projekter. Derfor har de godkendt de projekter, vi har sendt ind, siger Par Vartou.