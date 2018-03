Der er uenighed om, hvad den gamle landinspektørbolig på Linien 2 i Haarby skal bruges til fremover. Den ene af de uenige parter mener, at et forslag om en modeljernbane, der skal tiltrække mange turister til huset, er urealistisk.

Modsat ønsker HTK bl.a. at indrette en café, lave et værested for unge, lave et galleri og indrette en modeljernbane for den lokale modeljernbaneklub, som kan være en turistattraktion.

Linien 2 Den gamle landinspektørbolig på Linien 2 i Haarby benyttes i dag som kultur- og medborgerhus under navnet Kulturlinien.I 2015 fik Haarby Lokalråd råderetten over boligen og grunden af Assens Kommune. Aftalen udløber ved årsskiftet. Driftsudgifterne til Linjen 2 var i 2016 på 67.057 kroner. I 2017 var beløbet på 51.990 kroner, ifølge kommunen. Foreninger, der benytter Linien 2, er bl.a. Haarby Lokalråd (og dets forskellige undergrupper), Haarby Handelsforening, Haarby Jagtforening, LOF og Haarby Amatør Teater. Det kan også bruges til foredrag, kurser og mødelokale.

Det er spørgsmålet i Haarby. Den gamle landinspektørbolig på Linien 2 , hvor det skrinlagte storprojekt Net-Ball skulle have været bygget, er atter kommet i spalterne. Det skyldes, at Haarby Turist- og Kulturråd (HTK) og Haarby Lokalråd begge har lagt billet ind på, hvad ejendommen fremover skal bruges til. Og langtfra er enige om det.

Formand for Haarby Lokalråd, Henrik Taaning, siger, at huset skal være for alle.

- Vi vil gerne drive det som hidtil. Et fuldstændigt åbent hus for alle. Det behøver ikke engang at være en forening. Bare det falder ind under rammerne. En af dem er, der ikke må være nogle faste opstillinger i huset, fortæller han.

Det, mener han, er problemet med bl.a. HTK's ønske om en modeljernbane. Det ville være en fast opstilling i huset, og det ønsker kommunen ikke, bemærker Henrik Taaning.

- Det ville være ærgerligt at låse førstesalen til en modeljernbane. Så er der altså ikke plads til jagtforeningen og alle de andre brugere, siger han.

Indtil videre har kommunen bedt parterne om at mødes og bad dem på mødet lave en styregruppe, som skal komme med en anbefaling til kommunen om brugen af huset. Styregruppen kom til at bestå af tre medlemmer fra lokalrådet og to fra HTK. Det blev resultatet af en afstemning på mødet.

Henrik Taaning fortæller, der på mødet var en del fortørnelse over, der i det hele taget skulle nedsættes en styregruppe, da lokalrådet jo er for alle.

- Der var nogle, der var fortørnede over, at der er en forening (HTK, red.), der lige nu ikke er rigtig aktiv, og hvor man ikke helt ved, hvem der er bestyrelse og medlem, nævner han.

Han tror ikke på, modeljernbanen kan trække alle de turister, som HTK regner med vil komme.

- Det er flere turister, end der er i Assens Kommune, siger han.