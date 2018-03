Går du og gemmer på en idé til et kulturelt arrangement eller tilbud, men har måske lidt svært med at føre den ud i livet? Hvis ja, får du her tre gode råd til, hvordan du kan gribe det an, fra to kulturelle ildsjæle fra Nordfyn.

1. Skaf en ildsjæl. Ildsjæle har passionen og derfor drivkraften. Uden ildsjæle er der ingen projekter og ideer. Skabertrangen er så stor, at de nemt kan antænde.

2. Skaf de rigtige roller. En idé skal bæres af flere, og her er det vigtigt, at ikke alle er ildsjæle - altså entreprenøren. For at sikre et projekt skal der både være en til det administrative, en praktiker til at få tingene gjort og også gerne en krammeperson, der kan sørge for, at alle har det godt og har lyst til at støtte projektet. For mange af én slags kan dræbe enhver god idé.

“ Man kan selvfølgelig skabe noget selv, men igennem forskellige foreninger kan man få mere indflydelse og nå ud til flere. Vera Andersen, daglig leder i Frit Oplysningsforbund på Nordfyn

3. Værdier er vigtigere end mange tror. Når man har en god gruppe, så skal værdierne på plads. Alt for mange tror, de er enige, indtil projektet skal rigtigt i gang. Så brug tid på at sætte rammen og uddybe værdierne, så ingen er i tvivl om, hvorfor og hvordan missionen kommer i mål.