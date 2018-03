Nordfyns Kommune bruger få penge på kulturelle aktiviteter som teatre og musikarrangementer sammenlignet med andre kommuner. Alligevel mener formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm (V), at den nordfynske kultur trives.

Synes du, at der er nok kultur på Nordfyn?

- Kulturen bobler herude på Fyn. Vi har utroligt mange frivillige til at arrangere kulturelle aktiviteter. Jeg tænker for eksempel teater, kunst, historie og anden folkelig kultur.

Kan og skal kulturen heroppe være andet end folkelig?

- Vi deltager i Kulturregion Fyn, hvor vi har et samarbejde om nogle mere smalle tilbud, som en sommerballet. Der er nogen, som selvfølgelig tager til Odense efter kultur, som er på et andet niveau. Derudover er kultur for mig også gymnastikopvisninger og fodboldkampe.

“ Jeg synes, at vi har mange frivillige, der har gang i meget. Det kan godt være, at de skal støttes på en anden måde, og det kommer til at koste noget mere. Mette Landtved-Holm, formand i Erhverv-, Kultur- og Fritidsudvalget

Ja, kultur er altid til debat, men hvis vi holder idræt og sport ude af dette interview, så er kulturen på Nordfyn meget båret af frivillige. Men er det ikke også kommunens opgave at skabe kultur?

- Det er også vores opgave at sørge for, at der er et bredt tilbud til borgere og turister. Det gør vi også ved for eksempel at yde cirka otte millioner til Nordfyns Erhverv & Turisme. De laver også rigtig mange events. Vi har også støttet vikingemarkedet, Rosenfestivalen og flere igennem puljer.

Men Nordfyns Erhverv & Turisme har da større fokus på andet end kultur?

- Events er jo også på en eller anden vis kultur. Nogle af tingene er i hvert fald.

Hvis vi holder idræt og fritid ude - altså også NEET, så bruger Nordfyns Kommune få penge på kultur i forhold til andre kommuner. Ifølge Danmarks Statistik ligger kommunen næsten som nummer sjok på Fyn med 310 kulturelle kroner per indbygger. Hvorfor prioriterer Nordfyns Kommune ikke kultur højere?

- Jeg har ikke været med i kommunalpolitik i lang tid, så det er svært at sige. Vi skal mødes og lægge en strategi for de næste fire år i kommunen. Om vi skal yde kultur fremme, det kan da godt være, men det tør jeg ikke sige her. Jeg synes, at vi har mange frivillige, der har gang i meget. Det kan godt være, at de skal støttes på en anden måde, og det kommer til at koste noget mere.

Nordfyns Kommune har brugt flere millioner på idrætshaller. Kan du forestille dig, at kommunen kunne bruge penge på et kulturhus af en art i fremtiden?

- Det vil jeg slet ikke afvise. Men lige nu er der en gruppe i Søndersø, som arbejder på et kulturhus. I Otterup er der Geværfabrikken. I Bogense er der Støberiet, som er privat.