Fyns Amts Avis: Fra det abstrakte til det konkrete

Det er de færreste mennesker, som kan forholde sig til de 100 millioner kroner, som er det maksimale beløb, Svendborg Byråd har sat sig for at spare på næste års budget.

Det samlede byråd har pålagt sig selv at finde 50 millioner kroner inden sommerferien. Hvis der skal være noget økonomisk råderum de kommende år, så skal byrådet finde yderligere mellem 25 og 50 millioner kroner efter sommeferien. Altså tilsammen op mod 100 millioner kroner.

Vi kan som journalister skrive nok så mange gange, at det svarer til så og så mange eksemplarer af årets bil 2018, Seat Arona (588), så og så mange liter mælk (11.173.184) eller så og så mange meter Storebæltsbro (84).

Det ændrer bare ikke på, at det er et stort og abstrakt tal, man også som lokalpolitiker må have svært ved at rumme.

Det blev dog lidt mere konkret, da forvaltningen fremlagde sparekataloget på børne- og ungeområdet forleden. Kataloget rummer besparelser på næsten 22 millioner kroner.

Ved at ophæve den såkaldte garantimodel, kan der spares lige over en million kroner. Det vil koste enten Oure Børnehus eller Bakkehuset i Skårup eksistensen.

Der kan også findes penge ved at skære i normeringen i børneinstitutionen, sende børnene tidligere i børnehave og SFO og droppe den kommunale støtte til forældre, som selv passer deres børn. Der kan spares lidt over en halv million kroner ved at lukke institutionerne et kvarter tidligere hver dag.

Vi har for længst passeret punktet for nemme besparelser. Forvaltningen gør da også pligtskyldigt opmærksom på konsekvenser af besparelserne, for det kommer til at gøre ondt.

Groft sagt skal politikerne vælge mellem to onder: Man kan ramme bredt, eller man kan ramme de børn, som har særlige behov for hjælp og støtte. Man undgår dog næppe at ramme begge grupper.

Hvis man accepterer præmissen om, at der skal spares, og det gør et meget bredt flertal i byrådet, så er det ikke noget nemt valg. Medlemmerne af social- og sundhedsudvalget vil også snart blive præsenteret for deres sparekatalog, og der er på ingen måde lagt op til, at de får mindre svært ved at træffe beslutningerne.

Det bliver ikke lettere af, at besparelserne vil gå fra ondt til værre.

Prognoserne viser, at der bliver flere ældre og flere børn i Svendborg Kommune, men der er ingen som helst udsigt til, at bevillingerne til børne- og ældreområdet vil følge med.

Opfordringen til de svendborgensiske politikere må være klar: Brug resten af påsken på at koble af på den bedst mulige måde.

Vi har brug for, at I præsterer jeres bedste, når virkeligheden rammer.