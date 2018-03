Søndag den 8. april vil der i Årslev for sjette år i træk blive arrangeret "Zumba Til Fordel For Kræftens Bekæmpelse".

Årslev: - Vi plejer at have den bedste fest, og samler en masse penge ind til Kræftens Bekæmpelse, fortæller zumba-instruktør, Michella Lillelund Andersen, der for sjette gang står for indsamlingsarrangementet i Årslev.