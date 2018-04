Kloden rundt

Indien: En elefant, der indtager aske og puster det ud igen, forbløffer forskere i Indien. Det skriver nyhedsbureauet dpa. Adfærden, der bliver sammenlignet med menneskers rygning, er optaget på en kort video fra 2016, men er først kommet til offentlighedens kendskab nu. Videoen viser en elefant, der samler aske fra et brændt træ i skovbunden op og putter det i munden gentagne gange. Hver gang bliver det pustet ud igen i en mindre røgsky. Det er første gang, det fænomen er set og optaget på video, fortæller forskerne fra Wildlife Conversation Society. De gætter blandt andet på, at dyret prøver at indtage kulstofferne for at modvirke giftstoffer eller for at få gang i afføringen. (ritzau)