Det er påske, hvor vi selvfølgelig ihukommer Jesu død og opstandelse. Men langt de fleste af os benytter nok mest påsken til hygge i familiens skød og til påskefrokoster med god mad og drikke i lange baner. Og her er påskebryggen og andre våde varer en ligeså fast bestanddel som sildemadder og de lune frikadeller.

Men hvor hyggeligt den slags end kan være, kan alkoholindtaget også føre meget skidt med sig, og det er også vigtigt at huske i denne højtid.

“ Gør noget ved det, hvis du ser et barn, der mistrives på grund af for meget alkohol i hjemmet

Alkohol i for store mængder kan gøre stor skade på dem, der indtager det. Det er efterhånden en kendt sag. Men ligesom passiv rygning er skadeligt, kan det også have store konsekvenser at være tæt på alkoholikere. Og her er det børnene, der er særligt udsatte, og som skal beskyttes.

Men hvor stort er problemet egentlig? Ret stort, faktisk. Ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes det, at cirka 122.000 børn vokser op i en familie med et alkoholproblem. Ifølge en rapport, der kom i 2008, siger 181.000 19-35-årige, at de er vokset op i familier med alkoholmisbrug, mens 632.000 danskere lige nu lever i eller er vokset op i en familie med alkoholmisbrug.

Og det kan have store konsekvenser for et barn at vokse op med en far eller en mor, der ikke er rigtigt til stede, eller som barnet ikke kan regne med. Det giver stor utryghed nu og her og slår ud senere i livet.

Børn i familier med alkoholmisbrug har to en halv gange større risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling end andre børn, cirka tre en halv gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet, og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Det viser en rapport fra 2012 om de kommunale omkostsninger ved overforbrug af alkohol.

Men det stopper ikke der. Ifølge Sundhedsstyrelsen udvikler en tredjedel af de berørte børn selv et alkohol- eller narkotikaproblem, cirka en tredjedel oplever senere i livet psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser, mens cirka 40 procent af personer i alkoholbehandling er vokset op med forældre, der drak.

Folk, der drikker alt for meget, skal have hjælp, men det skal deres børn så sandelig også. Men der er nogen, der skal hjælpe dem, for de kan ikke selv tage initiativ til at søge hjælp.

TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere) tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Organisationen, som også har afdelinger på Sydfyn - i Svendborg og på Ærø - har fået stor ros for sit arbejde, og det kan være et sted at gå hen, når skaden er sket.

Men som ansvarlige voksne har vi alle et ansvar. Så gør noget ved det, hvis du ser et barn, der mistrives på grund af for meget alkohol i hjemmet. At se passivt til er det værste, man kan gøre.

Og til dig der drikker for meget: Tænk dig om, inden du knapper din næste påskebryg op. God påske.